Pomôž si ako vieš, no potom príde rana pod pás: Financovanie terapií pre chorú dcérku prerušila daňová kontrola!

Ako sami uviedli na fundraisingovej platforme donio.sk práca na tomto projekte nebola nikdy jednoduchá. Starostlivosť o dcérku si vyžaduje veľa času, no napriek tomu nevideli iné východisko, ako si pomôcť a ozdoby vyrábali dlho do noci. Unavení a vyčerpaní padali do postele, no dúfali, že zabezpečia lepšiu budúcnosť ich dcérke.

Až do momentu, kým neprišla daňová kontrola. Považovali ju za rutinnú a bežnú záležitosť, no úradníčky Štefana nemilo prekvapili. Výsledkom kontroly bolo zistené, že za predchádzajúce štyri roky musia dodaniť peniaze, ktoré získali predajom ozdôb a daňový úrad voči nim eviduje nedoplatok až vo výške takmer 20 000 eur (19 724,80 eur). Obaja rodičia ťažko chorej dcérky tak zostali v šoku.

Čaká ich ďalšia finančná záťaž so splatnosťou v nasledujúcich dňoch. Pri starostlivosti o dcérku ale takúto obrovskú sumu peňazí nedokážu splatiť a na ich spoločné bývanie je zadaná exekúcia. Pokraj zúfalstva a beznádeje sa tak rozhodli vyriešiť posledným možným spôsobom a to prosbou o pomoc pomocou fundraisingovej kampane. Peniaze z kampane budú použité na splatenie nedoplatku do štátnej pokladnice a na uhradenie nákladov spojených s exekúciou. Prebytočné peniaze chcú použiť na penále z omeškania zaplatenia, prípadne na cvičenie pre ťažko chorú dcérku.