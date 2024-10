Opozičná poslankyňa pripomenula koalícii dôležitý fakt: POZRITE sa, čo má Huliakova strana v programe!

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Poslanci okolo Rudolfa Huliaka sa do Národnej rady SR dostali na kandidátke SNS. Po udalostiach posledných dní to však vyzerá na rozkol. Huliak chce totiž robiť vlastnú politiku a presadzovať vlastné ciele. V programe má pritom jeho Národná koalícia aj niektoré radikálne body, na čo upozornila aj nezaradená poslankyňa Martina Holečková.

Rudolf Huliak odpovedá na otázky novinárov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Národná koalícia má okrem iného vo svojom programe uvedené nepodpísanie zotrvania v pakte NATO 2024 a tiež vystúpenie zo štruktúr EÚ, pre tento krok má dokonca vymyslený aj názov – tzv. SLOVEXIT.

Na tieto body v programe Národnej koalície upozornila aj poslankyňa Martina Holečková. Tá tvrdí, že po rozkole v SNS sa štvrtou koaličnou stranou stala práve strana Rudolfa Huliaka. Poslankyňa sa preto pýta, či predstavitelia strany Hlas dodržia svoje slová a odmietnu koaličnú spoluprácu s poslancami okolo Rudolfa Huliaka. „Hlas pred voľbami tvrdil, že nikdy nebude spolupracovať so stranami, ktoré chcú vystúpenie z EÚ a NATO. Po rozkole v SNS sú podľa vyjadrení koaličných poslancov vo vláde už 4 strany a tou štvrtou je Národná koalícia Rudolfa Huliaka. Táto strana má vo svojom programe vystúpenie z EÚ a NATO, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré má Slovensko uzavreté. Paradoxné je, že hoci vláda vo svojom programovom vyhlásení aj v podpísanom memorande jasne hovorí o proeurópskom smerovaní Slovenska a že je proti vystúpeniu z NATO, tak sa Slovensko účasťou Národnej koalície vo vláde stáva prakticky jedinou stranou v Európskej únii, ktorá má priamo vo vláde stranu, ktorá je za vystúpenie z Európskej únie,“ povedala.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Považujem za veľmi nebezpečné, ak sa vládna koalícia bude opierať o hlasy poslancov z tejto strany, ktorá úplne otvorene bojuje proti členstvu Slovenska v EÚ a NATO. Tieto kroky by pre Slovensko mali priam devastačné následky. Pýtam sa preto predstaviteľov Hlasu, či dodržia svoje slovo a odmietnu spoluprácu s Rudolfom Huliakom a ďalšími poslancami Národnej koalície. Verím, že tieto ich slová nedopadnú podobne ako tie o lacnejších potravinách a energiách,“ uviedla.

Huliak je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Minulý týždeň vystúpil na tlačovke, kde žiadal do názvu klubu SNS doplniť názov jeho politického subjektu. Odôvodnil to tým, že on a poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy. Danko označil postoj Huliaka za zradu. Lídri koalície po stredajšej koaličnej rade garantovali, že v parlamente majú väčšinu poslancov na to, aby prešiel konsolidačný balík. Za SNS sa na koaličnej rade zúčastnil Danko a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).