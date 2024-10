Detaily útoku: Stanislav († 63) umieral bratovi v náručí! Stonal a prosil o pomoc, medveď sa mu zahryzol do tváre a nohy

(Zdroj: Getty Images,FB)

HYBE - Obrovská tragédia, pri ktorej zahynul 63-ročný Stanislav sa stala uplynulý víkend v lese v katastrálnom území obce Hybe. Stanislav sa mal vybrať na huby spoločne so svojou rodinou. Ani vo sne by ich nenapadlo, čo sa stane. Bratovi umieral v náručí.

Stanislav († 63) spoločne so svojou rodinou miloval turistiku a pobyt v lese. Veľmi si obľúbili najmä lokalitu v okolí Tatier. Aj preto sa z Bohuníc (okres Ilava) vybrali na chatu do Kráľovej Lehoty (okres Liptovský Mikuláš). Spočiatku podľa informácií Nového Času mali zbierať huby v Račkovej doline. Hoci sa im čo to podarilo vyzbierať, chceli skúsiť šťastie aj v ďalších lokalitách.

Stanislav sa preto v sobotu spoločne s bratom, manželkou a s dospelými deťmi vybral na huby do porastov nad Liptovskou Kokavou, kde došlo k obrovskej tragédii. Práve nad kokavským salašom v katastrálnom území obce Hybe na Stanislava zaútočil medveď. K útoku došlo, keď úbohý muž preskakoval vyvrátené stromy. Medveď sa mu zahryzol do tváre aj stehien.

Bratovi umieral v náručí

Okamžite mu prišli na pomoc členovia rodiny. Avšak celé to trvalo len pár sekúnd. Stanislav s posledného dychu stonal a prosil o pomoc. Podľa portálu mal zomrieť v náručí brata, ktorý sa mu snažil pomôcť. Zranenia však boli natoľko vážne, že nepomohli ani privolaní záchranári a muž zomrel.

"Záchranársky vrtuľník z Popradu letel na pomoc mužovi, ktorého napadol medveď. Po presnej lokalizácii miesta nešťastia priamo z paluby bola lekárka vysadená k zranenému palubným navijakom. Medveď pri útoku zasiahol 63-ročnému mužovi jednu z hlavných tepien dolnej končatiny, následkom čoho u neho došlo k masívnemu krvácaniu a zastaveniu obehu. Svedkovia ho začali na mieste oživovať, lekárka pokračovala v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorá, aj napriek maximálnemu úsiliu bola, žiaľ, neúspešná. Pacient rozsiahlym poraneniam na mieste podľahol, lekárka mohla skonštatovať už len úmrtie," poznamenali leteckí záchranári na sociálnej sieti.

Záchranársky vrtuľník. (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Rodina je z úmrtia ich milovaného manžela a otca zdrvená. "Navždy. Ľúbime ťa. Tatinko môj milovaný. Spomienka do neba. S láskou na teba," s obrovský žiaľom poznamenala jeho zronená dcéra.