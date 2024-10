ŠOK pre asmatikov na Slovensku: Z kategorizácie vypadol TENTO dôležitý liek! Ministerstvo vysvetľuje

null (Zdroj: Getty Images/AntonioGuillem)

Nová kategorizácia liekov sa zverejňuje na stránke ministerstva zdravotníctva každý mesiac a kým niektoré lieky do zoznamu pribudnú, iné z neho vypadnú. Kategorizácia liekov je zoznam liečiv, ktoré preplácajú z väčšej či menšej miery poisťovne, pričom pri každom lieku je iný systém doplatku pacienta. Pacienti sa o zmenách v zozname častokrát dozvedia buď od lekára, prinajhoršom až pri platení pri výbere lieku. A toto je prípad aj čitateľky Natálie, ktorá zistila, že z kategorizácie liekov vypadol inhalátor na astmu, ktorý používala dlhé roky.

Archívne VIDEO Astma nenapáda len priedušky, varuje odborníčka

Astma nenapáda len priedušky, varuje odborníčka

"Bola som v utorok v lekárni po inhalátory, ktoré mi predpísala alergiologička. Beriem ich dlhé roky a pomáhajú mi, no na moje prekvapenie som pri platení zistila, že jeden z nich, Atrovent, mám uhradiť v plnej sume. Lekárnička prv tvrdila, že to tak nastavila lekárka, ale až potom druhá lekárnička povedala, že vypadol z kategorizácie liekov a treba ho už hradiť v plnej sume," napísala Natália pre Topky.sk. Ako vysvetlila, kým bol liek kategorizovaný, nemusela zaň platiť nič, teraz od nej lekárničky pýtali sumu vyše 10 eur. Pre ňu, ako mamičku na materskej, to bol poriadny šok. "Nejde síce o horibilnú sumu, ale čo takí ľudia, čo žijú od výplaty k výplate a musia sa rozhodnúť, či za 10 eur radšej nakúpia deťom jedlo, ako si kúpia lieky? Veď to je nemysliteľné," dodala vzápätí. Ako dodala, podľa lekárky vypadol zo zoznamu aj liek na alergiu Aerius.

S otázkami sme oslovili ministerstvo zdravotníctva, prečo lieky vypadli zo zoznamu kategorizácie a či hrozí, že by museli pacienti s alergiami a astmou plne hradiť aj ďalšie lieky a čo majú robiť pacienti, ktorí si takéto zvýšenie dovoliť nemôžu. Na otázky odpovedali stroho. "Liek Atrovent N bol vyradený zo zoznamu kategorizovaných liekov, a to z dôvodov na strane držiteľa registrácie lieku (výrobcu). To znamená, že ak bude ešte na trhu dostupný, nebude hradený z verejného zdravotného poistenia a bude len na plnú úhradu pacienta. Pacient môže s ošetrujúcim lekárom zvážiť prípadne aj iný inhalačný liek na rozšírenie dýchacích ciest, ktorý je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. O najvhodnejšej liečbe a postupoch rozhodne ošetrujúci lekár. Pripomíname, že žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov musí podať držiteľ registrácie – výrobca," informovali z tlačového odboru rezortu.

(Zdroj: MZ SR)

Atrovent podľa zoznamu zverejnenom na stránke ministerstva zdravotníctva vypadol z kategorizácie liekov ešte k 1. augustu. Tým, že Natália si vyberala lieky ešte v júli tohto roka, kedy bol liek kategorizovaný a inhalátor obsahuje 200 dávok, jej pri nastavenej liečbe vydrží 3 mesiace. Čo bude robiť ďalej, netuší. "Kontrolu u lekára mám až začiatkom budúceho roku, dovtedy asi budem na doterajšej liečbe," uzavrela.