Do konca októbra môžu poistenci prehodnotiť zmenu zdravotnej poisťovne

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA - Poistenci majú do konca októbra možnosť vziať späť svoju prihlášku do zdravotnej poisťovne. Pre zrušenie prihlášky platia rovnaké formálne pravidlá ako pre podanie prihlášky. Informovala o tom hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Beťková.

ÚDZS apeluje na poistencov, aby si zmenu poisťovne dôsledne zvážili. "Vzhľadom na opakované nekalé praktiky pri prepoisťovaní bola od januára minulého roka v zákone zavedená možnosť späťvzatia podanej prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne do 31. októbra kalendárneho roka, a to aj bez udania dôvodu," uviedla Beťková.Vziať späť prihlášku je možné osobne na pobočke zdravotnej poisťovne, poštou alebo elektronicky. V prípade riadne a včas podanej prihlášky do inej zdravotnej poisťovne sa poistenec stane jej poistencom od 1. januára nasledujúceho roka.

Úrad ďalej odporúča poistencom, ktorí sa dozvedeli, že k ich prepoisteniu došlo nedobrovoľne, uvedením do omylu, pod nátlakom, alebo dokonca bez ich vedomia, aby zvážili túto možnosť.Zmeniť zdravotnú poisťovňu bolo v zmysle platnej legislatívy možné do konca septembra.