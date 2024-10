Danko si poriadne podal Pellegriniho: OSTRÁ kritika na viaceré strany... Začína sa správať ako zemepán!

Andrej Danko a Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Líder SNS Andrej Danko sa pustil do prezidenta SR Petra Pellegriniho. Podľa Danka sa potvrdilo, že Pellegrini je prezidentom strany Hlas-SD, ktorej "rastie chuť". Uviedol to v reakcii na nedeľné vyjadrenie Pellegriniho, že by skôr očakával demisiu od inej ministerky súčasnej vlády ako od Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Podľa lídra SNS sú po prezidentských voľbách Smer-SD a SNS v koalícii oslabení.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok ako predseda Hlas-SD odpovedá k situácii okolo Zuzany Dolinkovej (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Prezident SR Pellegrini predpokladal, že demisiu podá iná ministerka súčasnej vlády a nie ministerka zdravotníctva Dolinková (Hlas-SD). Uviedol v nedeľu v diskusnej relácii a zároveň podotkol, že ešte nevie, či podpíše schválený konsolidačný balík.

Na jeho vyjadrenia zareagoval podpredseda NR SR Danko v kontroverznom alternatívnom rádiu Infovojna. Spomenul, že medzi ním a Pellegrinim vždy vládla v mnohých veciach rivalita. "Možno tým úsmevom, kedy on nedokáže tak bojovať za ľudí, sa dostal ďalej v živote, keďže je v Prezidentskom paláci," uviedol s tým, že v druhom kole prezidentských volieb ho v SNS podporovali z dôvodu zvolenia "menšieho zla". "Bola to z núdze cnosť," vyhlásil.

Pellegrini sa začína správať ako zemepán, vyhlásil Danko

"Peter Pellegrini sa začína správať, nielen vo vzťahu k SNS a ku mne, kedy nebol schopný urobiť politickú dohodu vo vzťahu k voľbe predsedu parlamentu, ale aj vo vzťahu k Ficovi, ako zemepán, kráľ Slnko," nekládol si servítku pred ústa Danko. Napriek tomu verí, že sa súčasná situácia zastaví.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Pellegrini naložil Robertovi Ficovi. Na našu Martinu (ministerku kultúry Šimkovičovú, pozn. red.) zaútočil úplne neseriózne, keďže s ním komunikovala, otočil tému neschopnosti Dolinkovej," vyhlásil. Podľa neho sa ukazuje, že Smer-SD a SNS sú po prezidentských voľbách v koalícii oslabení. "Hlasu rastie chuť," dodal s tým, že nechce vedieť, kam toto všetko zájde. V tejto súvislosti hovorí aj o možnej úprave koaličnej zmluvy.

Pellegrini podľa jeho slov začína byť stále viac na strane Hlasu, čo sa ukázalo v prípade problému Dolinkovej. Jeho konaním dáva podľa Danka "facku" premiérovi, "pretože poukázal na to, ako keby premiér nebol schopný obstarať peniaze do zdravotníctva". "Toto nie je nadstraníckosť. Hlas má prezidenta a to je prúser," povedal a Pellegriniho nazval čestným predsedom strany. Podľa neho Pellegrini celú situáciu otáča. "To, čo urobil v nedeľu Pellegrini, je až nenávistné," vyhlásil Danko.

Zuzana Dolinková a Peter Pellegrini (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

Kritika ministrov a poslancov z Hlasu-SD

Danko v rádiu skritizoval ministrov zo strany Hlas-SD. Podľa neho celé vedenie ministra Tomáša Druckera sú "slniečkari“. Na adresu Dolinkovej uviedol, že nepriniesla žiadnu reformu a systémové riešenia, na základe ktorej by zdravotníctvo mohlo získať viac peňazí. Okrem toho spomenul, že v jej rezorte sú ľudia prepojení s farmafirmami a tiež na to, že v prípade pandémie koronavírusu nepodala ako ministerka ani jedno trestné oznámenie. Okrem nich spomenul aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, od ktorého by čakal vyšetrovanie toho, čo sa dialo za minulej vlády.

Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zároveň pripomenul niektorých poslancov Hlasu, ktorí hlasovali pri námietkach Lucie Plavákovej (PS) inak ako väčšina koalície. Uviedol tiež, že strana Hlas-SD blokuje SNS reformu STVR.

SNS v oficiálnom stanovisku uvádza, že útok na ministerku kultúry je snada odkloniť pozornosť

Slovenská národná strana vo svojom stanovisku uviedla, že berie na vedomie vyhlásenie prezidenta Pellegriniho a je jej úprimne ľúto, že sa správa, ako keby bol ďalej predsedom Hlasu-SD. "Útok na ministerku kultúry považujeme za snahu odkloniť pozornosť od manažerského zlyhania ministerky Dolinkovej. Ministerka za celý rok nepredstavila žiadnu reformu v zdravotníctve a sme si vedomí jej zlyhania, a aj Peter Pellegrini to vníma ako svoje zlyhanie," uvádza hovorkyňa Zuzana Škopcová.



Ministerka Dolinková sa podľa SNS snaží pri svojom odstúpení zakryť svoju dlhodobú neschopnosť hájiť záujmy rezortu zdravotníctva útokom na predsedu vlády. SNS vyzýva Pellegriniho, aby neútočil na premiéra v súvislosti so zlyhaním ministerky Dolinkovej. Zároveň verí, že sa bude správať nadstranícky a nebude pokračovať v útokoch.