Matovič opäť spôsobil ROZRUCH: FOTO Prišiel na tlačovku Danka... S popcornom v ruke!

Igor Matovič a Andrej Danko sa pondelok stretli na tlačovke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Líder hnutia Slovensko Igor Matovič opäť spôsobil rozruch. V pondelok popoludní prišiel na tlačovú konferenciu predsedu SNS Andreja Danka. Sadol si medzi novinárov a počas vyjadrení Danka jedol popcorn, pričom nezabudol túto situáciu zachytiť a zverejniť na sociálnu sieť. Danko si jeho prítomnosť ihneď všimol, no nenechal sa vyprovokovať.

Šéfa SNS Danka čakalo po príchode na tlačovú konferenciu prekvapenie. Na jeho vystúpenie čakal líder hnutia Slovensko Matovič, ktorý sedel na stoličke s popcornom v ruke. Keď si ho všimol Danko, nenechal sa vyprovokovať. "Pán má štýl,“ zareagoval s úsmevom na tvári Danko.

Som si prišiel naživo vypočuť a zažiť ďalší diel z milostnej telenovely Cicero z Revúcej a E.T. ❤️❤️ Posted by Igor Matovic on Monday, September 30, 2024

"Lepšie ako kino. Politika je špinavá a veľakrát aj nudná, ale môcť si vypočuť Cicera z Revúcej naživo, to by som Vám doprial," napísal Matovič na sociálnej sieti, čím pravdepodobne narážal na Dankov rozhovor pre stránku Extra Plus Slovensko, v ktorom Danko uviedol, že Cicero je jeho vzorom.

(Zdroj: Facebook/Igor Matovič)

V utorok ráno na to zareagoval na sociálnej sieti aj samotný Danko. "V poslednom období Matovič sedí na mojich tlačových besedách a provokuje. Nedávno som mal 50. Už radšej naňho nereagujem. Prajem vám pekný deň," napísal.

Nejde o prvý prípad stretu Danka s Matovičom. Ostrá výmena názorov zaznela napríklad aj na začiatku tohto roka v pléne parlamentu, kedy z úst Danka aj Matoviča zazneli viaceré invektívy.

archívne video

Ostrá výmená názorov medzi Andrejom Dankom a Igorom Matovičom (Zdroj: TV NR SR)

Danko počas tlačovky reagoval na situáciu v koalícii

Danko počas tlačovej konferencie reagoval na situáciu v koalícii a na vyjadrenia, ktoré zazneli počas víkendu. Medzi koaličnými stranami SNS a Hlas-SD to už dlhodobo škrípe. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v uplynulých dňoch opakovane uviedol, že vládou schválený návrh zákona o minimálnej mzde bol odložený na ďalšiu schôdzu parlamentu pre nesúhlasný postoj Danka. Líder SNS počas tlačovky uviedol, že ustúpi a súhlasí s podmienkou strany Hlas-SD, aby sa na súčasné rokovanie parlamentu zaradila novela zákona o minimálnej mzde z dielne ministra Tomáša. Prerokovanie novely bolo jednou z podmienok Hlasu na podporu konsolidačných opatrení vlády.