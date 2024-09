Palivá naďalej na dlhodobých minimách: TAKTO tankujeme na jednotlivých benzínkach! Čo nás čaká najbližšie obdobie?

undefined (Zdroj: Getty Images/Stewart Sutton)

BRATISLAVA - Ceny benzínu a nafty sa aj napriek oznámeným konsolidačným opatreniam naďalej držia na dlhodobých minimách a zatiaľ sa nehovorí o tom, že by sa situácia mala začať meniť. Ba naopak, analytici pripúšťajú ďalší pokles cien. Dôvodom je pokles cien ropy, čo by malo tlačiť dole aj ceny palív na Slovensku. Aká však bude realita?

Ceny palív sa oproti minulému týždňu výrazne nezmenili. Na čerpačke Slovnaft sa aktuálne liter benzínu predáva za 1,482 eura a nafta za 1,410 eura za liter. Na čerpačke Shell svietili ceny 1,489 eura za liter benzínu a 1,419 eura za liter nafty. Na OMV tankujeme liter nafty za 1,409 eura a 1,489 eura za liter benzínu. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1.462 eura za liter benzínu a 1,389 eura za liter nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel)

Palivá si držia dlhodobé minimá

Ceny obľúbeného benzínu 95 a motorovej nafty v druhej polovici septembra ostali na rekordne nízkych hodnotách, kvalitnejší benzín 98 po dlhšom období nepatrne zdražel. Medziročne boli ceny pohonných látok nižšie o 13 % až 18 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Benzín 95 sa predával za cenu z predchádzajúceho týždňa, čo znamenalo naďalej rekordnú najnižšiu hodnotu za viac, ako 32 mesiacov. Motorová nafta pokračovala v dlhodobom zlacňovaní a dosiahla najnižšiu cenu od januára 2022. Zmenu trendu vývoja cien zaznamenal prémiový benzín 98, ktorého cena sa po 11 týždňoch zvýšila.

Spotrebiteľská cena benzínu 98 bola počas 38. týždňa na úrovni 1,688 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla takmer o dva centy. Benzín 95 sa predával za 1,477 eura, rovnako ako pred týždňom. Hodnota motorovej nafty sa nepatrne znížila na 1,402 eura za liter. Ceny plynov sa za posledný týždeň rôzne menili. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o 1,3 centa na 1,705 eura za kilogram, stlačený zemný plyn CNG medzitýždenne zlacnel o päť centov na hodnotu 1,552 eura za kilogram a cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa mierne znížila na 0,715 eura za liter.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Aktuálna priemerná cena motorovej nafty bola v 38. týždni medziročne nižšia o 17,9 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 14,1 % a cena 98-oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 13,3 %. Cena LNG bola vyššia o 20,1 %, LPG bol drahší o 2,1 % a plyn CNG bol v porovnaní s minulým rokom lacnejší o 5,9 %.

Čo na to analytik?

To, aký vývoj nás čaká, sme sa pýtali Borisa Tomčiaka zo spoločnosti Finlord. Podľa jeho slov budú ceny palív v najbližších dvoch týždňoch stagnovať, prípadne mierne klesať. "Dôvodom je stagnácia cien ropy na svetových trhoch.Ponuka komodity na trhu je vysoká. Zároveň platí, že Čína, druhý najväčší spotrebiteľ na svete, zaznamenala pokles dopytu. Pre európsky trh je dôležité i spustenie prevádzky novej rafinérie v Nigérie. Prakticky je to najväčšia rafinéria v Afrike i Európe. Nigéria bude teraz čistým exportom palív a časť vývozu zamieri i na európsky trh. Európsky trh s benzínom a naftou je aktuálne veľmi dobre zásobený, žiadne výpadky nehrozia," uviedol pre Topky.sk

K vývoju cien palív a ropy sa vyjadril aj analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky. Veľkoobchodné ceny pohonných látok podľa jeho slov mierne poklesli a reagujú tak na pokračujúci pokles ropy na burze. Podobný vývoj možno ešte očakávať aj pri priemerných maloobchodných cenách na Slovensku v ďalšom týždni. "Pokles by však zatiaľ mal byť iba mierny, keďže ceny ropy na burze sa dostali na hodnoty spred dvoch týždňov. Budúci vývoj je však pomerne neistý. Súčasná volatilita iba potvrdzuje, že obchodníci reagujú na prichádzajúce správy výrazne a zatiaľ neveria súčasným monetárnym stimulom v Číne a ani sile kartelu OPEC+," priblížil.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Spresnil, že trh s ropou sa v súčasnosti opätovne "nakláňa" na prebytok ropy na trhu, pričom očakávané zvýšenie produkcie robí obchodníkom starosti. Saudská Arábia podľa agentúry Reuters opustila svoj oficiálny cieľ 100 USD za barel (159 litrov) ropy, čo znamená, že OPEC+ pravdepodobne v decembri začne uvoľňovať svoje uvalené reštrikcie na produkciu. Taktiež je pravdepodobné opätovné naštartovanie produkcie v Líbyi.

"Strana dopytu však postupne silnie. Čínska vláda tento týždeň prišla s novou finančnou podporou na podporu ekonomiky. Ide o najagresívnejší balíček od pandémie s cieľom naštartovať spotrebiteľský dopyt a oživiť trh nehnuteľností. Balíček prevažne obsahuje zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou a zníženie povinných minimálnych rezerv. Dopyt v USA je naďalej silný, Spojené štáty naďalej čerpajú zo zásob," dodal Nemky.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,477 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. O trochu drahšie, ako u nás, tankujú v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,48 eura, ale aj v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,485 eura. Lacnejšie, ako na Slovensku, motoristi tankujú v Česku 1,407 eura a v Poľsku 1,41 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,254 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,503 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,743 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,915 eura.

(Zdroj: oPeniazoch)

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,402 eura. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,344 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,41 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,493 eura za liter a v Rakúsku 1,488 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,367 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,233 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,502 eura za liter či Taliansku - 1,622 eura za liter, kde je druhá najdrahšia nafta v rámci EÚ. Najdrahšiu naftu tankujú Fíni, a to 1,769 eura za liter.

(Zdroj: oPeniazoch)

(Zdroj: oPeniazoch)

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch