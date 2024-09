Veľká radosť motoristov: Ceny palív sú najlacnejšie za posledné dva roky! Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami?

undefined (Zdroj: Getty Images/Tom Merton)

Ceny palív sa oproti minulému týždňu výrazne nezmenili. Na čerpačke Slovnaft sa aktuálne liter benzínu predáva za 1,482 eura a nafta za 1,410 eura za liter. Na čerpačke Shell svietili ceny 1,499 eura za liter benzínu a 1,419 eura za liter nafty. Na OMV tankujeme najdrahšie, a to 1,419 eura za liter nafty a 1,499 eura za liter benzínu. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1.462 eura za liter benzínu a 1,389 eura za liter nafty.

Výrazné zlacňovanie

Pohonné látky zaznamenali počas 37. týždňa 2024 oproti predchádzajúcemu týždňu výrazné zlacnenie. Ceny benzínu 95 a najpredávanejšej motorovej nafty sa vyrovnali hodnotám z januára 2022. Prémiový benzín 98 sa priblížil úrovni z konca roku 2022. Ceny vybraných pohonných látok nepretržite klesali už dva a pol mesiaca, od začiatku letných prázdnin. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľská cena benzínu 98 bola počas 37. týždňa na úrovni 1,669 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o takmer 5 centov. Benzín 95 sa predával za 1,477 eura, medzitýždenne sa jeho cena znížila o takmer 4 centy. Motorová nafta dosiahla hodnotu 1,403 eura za liter, v porovnaní s posledným týždňom zlacnela o 2,5 centa. Ceny plynov za posledný týždeň zaznamenali iba nepatrné zmeny. Stlačený zemný plyn (CNG) medzitýždenne zdražel na hodnotu 1,602 eura za kilogram a cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa mierne znížila na 0,716 eura za liter.

Aktuálna priemerná cena motorovej nafty bola v 37. týždni medziročne nižšia o 17 %, 98-oktánový benzín bol lacnejší o 13,9 % a cena 95-oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 13,7 %. Plyn LPG bol oproti minulému roku drahší o 2,3 % a cena plynu CNG vzrástla iba nepatrne, o 0,1 %.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,477 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. O trochu drahšie, ako u nás, tankujú v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,5 eura, ale aj v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,479 eura. Lacnejšie, ako na Slovensku, motoristi tankujú v Česku 1,41 eura a v Poľsku 1,426 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,268 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,505 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,759 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,9 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,403 eura. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,347 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,43 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,501 eura za liter a v Rakúsku 1,51 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,38 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,247 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,511 eura za liter či Taliansku - 1,636 eura za liter, kde je druhá najdrahšia nafta v rámci EÚ. Najdrahšiu naftu tankujú Fíni, a to 1,795 eura za liter.

