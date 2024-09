Štátny tajomník Kuffa znova terčom kritiky: V nevhodnom správaní údajne pokračuje aj na envirorezorte

Štefan Kuffa (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Zamestnankyne ministerstva, ktoré si želali zostať v anonymite, sa sťažujú, že Kuffa neustále kritizuje ich pracovné aj súkromné životy. Opakovane sa ich údajne pýta na osobné záležitosti, ako je rodinný stav alebo počet detí, a nepriamo ich tlačí do toho, aby sa prispôsobili jeho konzervatívnym názorom na rodinný život. “Pýta sa ich, ako si to predstavujú, začne potom človeka presviedčať, že to nie je správne, že takto sa nemôže žiť, lebo nemôžete predsa žiť v hriechu. Prípadne dieťa mimo manželstva, to je neprípustné, a akoby káže stále dookola,“ uviedla pre Denník N jedna zo zamestnankýň ministerstva životného prostredia.

V letných mesiacoch sa zamestnanci stretli s ďalšími výhradami týkajúcimi sa ich oblečenia. Kuffa podľa svedkov kritizoval mužov za nosenie krátkych nohavíc a ženy za príliš odhalené oblečenie, pričom vraj zdôraznil, že ak to on vydrží v horúčave, mali by to vydržať aj oni. Jedna kolegýň sa navyše stretla s nepríjemnou situáciou, keď Kuffa začal spochybňovať jej odborné kompetencie na základe toho, že je žena. Takéto správanie však podľa všetkého nie je nové. Už na svojom predchádzajúcom pôsobisku na ministerstve kultúry bol Kuffa zamestnancami kritizovaný za podobné výroky.

Ďalším problémom má byť, že sa údajne zapája do odborných rozhodnutí, hoci im podľa niektorých zamestnancov nerozumie. Okrem toho má počas svojich návštev regiónov sľubovať veci, ktoré nie sú reálne uskutočniteľné, čo má vytvárať zbytočné očakávania u starostov a miestnych predstaviteľov.

Stanovisko ministerstva životného prostredia

Stanovisko ministerstva životného prostredia zverejňujeme v plnom, nezmenenom znení, bez redakčných úprav:

„Uvedený článok Denníka N má primitívnejšiu formu ako bulvár. Jej autorom je novinárka Progresívneho Slovenska a neexistuje v ňom žiaden fakt, na ktorý sa da vecne reagovať. Sú to reči vo význame „jedna pani povedala“. Vedenie ministerstva rozumie tomu, že viacerí nominanti mimovládnych organizácií, ktorí nezastávali záujmy štátu, ale tlačili do 5-tich mimovládok 65 mil. eur, môžu byť nespokojní.

Táto éra vyciciavania štátnych peňazí pod akože rúškom odbornosti sa však skončila. Najlepším odkazom fungovania ministerstva je, že kým v roku 2023 prepadlo za Ódora a Hegera 430 mil. eur na ministerstve životného prostredia, tak pod Tomášom Tarabom sa z ministerstva životného prostredia stalo ministerstvo s najviac kontrahovanými eurofondami. Aj to je odraz nekompetentnosti predošlých odborníkov. Na druhej strane, noví nominanti jasne ukázali svoju odbornosť počas manažovania povodní.“