Slovensko hľadá Biely dom: Kde sklonia naši najvyšší hlavy? Šutaj Eštok už vybral dve vily, tretiu chce kúpiť!

BRATISLAVA – Budúce bývanie najvyšších ústavných činiteľov zostáva zahalené rúškom tajomstva. Momentálne na Slovensku premiér, šéf parlamentu a dokonca ani prezident nemajú oficiálne budovy, do ktorých by sa presťahovali počas pôsobenia vo funkcii aj s rodinami, tak ako je to napríklad v USA, kde prezident prebýva počas výkonu mandátu v Bielom dome, či vo Veľkej Británii, kde sa premiér vždy po zvolení sťahuje na Downing Street 10. Hoci sa otázka oficiálnej rezidencie aj u nás otvorila už niekoľkokrát, v praxi sa nikdy táto myšlienka nedotiahla dokonca. Zmeniť to chce súčasná vláda, ktorá už má vytypované dve budovy a tretiu chce kúpiť. Verejnosť sa však o nich detaily dozvedieť nemôže.