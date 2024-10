Rokovania so zdravotníkmi pokračujú, tvrdí Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Rokovania so zdravotníkmi naďalej pokračujú, viedli sa aj v utorok (1. 10.). Vyhlásil to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa na rokovaní zúčastnil. "Tie rokovania prebiehajú na nejakej odbornej úrovni, na stole je návrh riešenia a ja verím, že nájdeme napokon dohodu," uviedol pred rokovaním vlády.

Priblížil, že témou je kompromisný návrh spomalenia valorizácie platov zdravotníkov. "Áno, hovorí o tom, že tí, ktorí majú najnižšie platy, by mali šesťpercentnú valorizáciu, a tí, ktorí majú platy niekde na úrovni možno 5000 eur, by mali valorizáciu trojpercentnú, platilo by to pre rok 2025, v roku 2026 by potom prišlo opäť k návratu k valorizačnému automatu," vysvetlil.

Matúš Šutaj Eštok odpovedá na otázky novinárov pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Upozornil, že v súčasnej situácii a stave verejných financií musia aj lekári prijať fakt, že konsolidačné opatrenia sa budú týkať všetkých, mieni však, že kompromisný návrh je pre druhú stranu dobrý. "Nie je to nič, čo sa nedá akceptovať," zdôraznil.

Avizovaný materiál o riešeniach v zdravotníctve, ktorý má na vláde predstaviť ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) bude podľa Šutaja Eštoka predmetom stredajšej koaličnej rady. "Budeme sa baviť o tom, kedy bude zaradený na vládu," avizoval. Zopakoval, že Dolinková má dôveru strany Hlas-SD.