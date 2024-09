Výroky poslancov v pléne bude riešiť mandátový a imunitný výbor, uviedol Peter Žiga

Peter Žiga a Andrej Danko (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Bratislava 26. septembra (TASR) - Výrok poslanca Národnej rady (NR) SR Rudolfa Huliaka (SNS), ale aj Jozefa Pročka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) by mal riešiť Mandátový a imunitný výbor NR SR. Novinárom to potvrdil podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) s tým, že oba prípady odstúpil výboru. Zároveň sa Žiga ospravedlnil všetkým ženám, ktoré boli dotknuté výrokom Huliaka, myslí si, že aj on by sa mal ospravedlniť. Podpredseda NR SR tiež avizuje, že v októbri by mohol parlament schvaľovať novelu rokovacieho poriadku.