Predseda SNS Danko: Hlas hrubo porušil koaličnú zmluvu! Dnes hlasovali proti mne, zajtra môžu popraviť Fica

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Hlasu-SD podľa neho rastie chuť po moci. Núkali mu post predsedu parlamentu, keď sa vzdá ministerstva cestovného ruchu a športu a uvoľní niektoré pozície v STVR. Je presvedčený, že koaličný Hlas – SD tlačí premiéra Roberta Fica do kúta. Najväčšie výhrady má k ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej. Tvrdí, že na čele rezortu musí pre neschopnosť skončiť. „Vie to aj Hlas – SD, len hrajú komédiu. My nie sme chrapúni, ktorí by hlasovali za odvolanie ministerky s opozíciou,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore pre topky.sk o aktuálnej kríze v koalícii podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko.