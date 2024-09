KDH navrhuje obmedziť reklamu na hazard, spôsobuje rozvrat rodín

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje obmedziť reklamu na hazard, ktorý ohrozuje budúcnosť rodinných financií na Slovensku. Reklama na hazardné hry by mala byť v televízii obmedzená v čase od 6.00 do 22.00 h. Poslanci z KDH v utorok prišli aj s ďalším návrhom na zvýšenie odvodov z hazardných hier zo súčasných 27 % na 37 %. Toto opatrenie by mohlo budúci rok priniesť do štátneho rozpočtu takmer 70 miliónov eur.

"Náš zámer, s ktorým prichádzame, je obmedziť reklamu na hazard podobne, ako je to na cigarety a na alkohol. Nehovoríme o zrušení hazardných spoločností, ale o určitej regulácii reklamy, a takisto budeme hľadať ďalšie cesty, aby sa otvorila osvetová činnosť o tejto závislosti," uviedol poslanec opozičnej strany Marián Čaučík. Spresnil, že vlani dali ľudia na Slovensku na hazardné hry viac ako jednu miliardu eur, čo je v porovnaní s predvlaňajším rokom nárast o 130 miliónov eur.

VIDEO

Opozičné strany sa vyjadrujú po stretnutí s premiérom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zvýšenie odvodov z hazardných hier

Právny expert strany Jozef Humenský doplnil, že obmedzenie reklamy na hazard má znížiť riziko impulzívneho a neuváženého konania, ktoré môže viesť k závislostiam. Cieľom podľa neho nie je úplne zakázať a eliminovať reklamu na hazardné hry, ale vytvoriť spravodlivé a zodpovedné prostredie, v ktorom budú tieto hry prezentované primeranou mierou a vysielané v čase, keď je nižšia pravdepodobnosť, že ich uvidia deti a mladiství.

Okrem obmedzenia reklamy na hazard navrhuje poslanec za KDH Jozef Hajko zaviesť aj zvýšenie odvodov z hazardných hier z pôvodných 27 % na 37 %. "Ak by sa takéto opatrenie prijalo, tak podľa našich výpočtov by to prinieslo štátnemu rozpočtu budúci rok takmer 70 miliónov eur, a to je nezanedbateľná suma, ktorá by prispela ku konsolidovaniu verejných financií," uzavrel.