Poslanec Szalay kritizuje ministerku Dolinkovú: SNS sa môže pridať k opozícii pri odvolávaní

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličná SNS sa môže pridať k opozícii pri odvolávaní ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), ktoré je na programe aktuálnej schôdze parlamentu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Tomáš Szalay (SaS). Reagoval tak na predsedu SNS Andreja Danka, ktorý v nedeľnej (22. 9.) diskusnej relácii opätovne skritizoval Dolinkovú.

Na odvolanie ministerky je podľa Szalaya minimálne päť dôvodov. Spomenul chaos v trenčianskej nemocnici, stav Všeobecnej zdravotnej poisťovne, zlyhávanie v pláne obnovy, zlú dostupnosť ambulantného sektora a nedostatok výziev.

archívne video

Opozícia podala návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Z rezortu zdravotníctva pôjde na konsolidáciu verejných financií 260 miliónov eur. Zhodou okolností je to rovnaká suma, ako stojí ročne prevádzka ministerstva športu," skonštatoval poslanec. Zároveň kritizuje Dolinkovú, že sa pri návrhu konsolidácie nepostavila za svoj rezort. "Mala bojovať, brániť sa a hrýzť ako levica," podotkol Szalay. Ministerka podľa neho nemá dôveru pracovníkov v rezorte zdravotníctva.

Konsolidácia by podľa Szalaya nemala byť na úkor zdravotníctva. Objem peňazí by mal zostať taký, ako ho SaS pred dvoma rokmi navrhla. "Nemyslím si, že by mal štát určovať, koľko peňazí má ktorý zamestnanec v rezorte dostať," povedal.

Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko skritizoval ministerku

V nedeľu Danko opätovne skritizoval ministerku Dolinkovú. "Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo," poznamenal. Podľa vlastných slov však SNS za návrh na jej odvolanie nezahlasuje. Danko tvrdí, že politický tlak na odchod Dolinkovej je, a očakáva, ako to líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok vyrieši.