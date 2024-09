Drvivé dopady konsolidácie v praxi: Nová daň sa týka aj vašich výplat! Všetky TIETO transakcie budú spoplatnené

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Iamges)

BRATISLAVA – Konsolidačné opatrenia so sebou priniesli okrem iného aj úplne nový typ dane, ktorý sme doteraz na Slovensku nepoznali a nemuseli platiť. Daň z finančných transakcií je veľkou novinkou z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD). Dotknúť sa má najmä firiem a živnostníkov, ktorí si za bezhotovostné platby či výbery peňazí zaplatia viac. Vyššie náklady pre zamestnávateľov sa však môžu negatívne odraziť aj na mzdách zamestnancov.

Daň z transakcií je poplatok navyše za platbu či prevod peňazí z účtu. Pôvodným zámerom ministerstva financií bolo, aby sadzba dane z transakcií bola na úrovni 0,35 percenta, maximálne však vo výške 30 eur za transakciu. Výber hotovosti mal podliehať dani vo výške 0,7 percenta. Po stredajšom rokovaní vlády však prišlo k zmenám. "Daň z finančných transakcií meníme na 0,40 percenta. Maximálne sme mali doteraz 30 eur, teraz to meníme na maximálnu výšku 40 eur. Výbery hotovosti, ktoré boli doteraz stanovené na úrovni 0,7 percenta budú stanovené na 0,8 percenta,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

"Zámerom legislatívnej úpravy je zaťažiť debetné transakcie na účtoch právnických osôb, organizačných zložiek a fyzických osôb - podnikateľov, a to zavedením dane z finančných transakcií. Daň sa platí najmä z úhrad faktúr, z úhrad energií, zo splátok úverov," argumentuje ministerstvo. Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur. Pôvodne mali novinky platiť už od 1. januára, no rezort financií sa nakoniec rozhodol zámer odložiť a nová daň má platiť až od 1. apríla budúceho roka.

Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál však upozorňuje, že podľa nového zákona o dani z finančných transakcií, sa daňou vo výške 0,4 % zaťaží temer každá finančná transakcia, pri ktorej dochádza k odpísaniu sumy finančných prostriedkov z účtu daňovníka. „To znamená, že ak vám zamestnávateľ z jeho účtu na váš účet pošle výplatu, v čistom povedzme 1200 eur, zaplatí štátu daň z finančnej transakcie vo výške 4,80 eura,“ uviedol

„Ak ste zamestnávateľa požiadali, aby vám z výplaty zrážal povedzme sporenie alebo splátky nejakej pôžičky, a bude to povedzme 300 eur, zamestnávateľ zaplatí štátu daň z finančnej transakcie 1,20 eura. Spolu tak vyplatenie vašej výplaty a nejakých tých zrážok, či sporení bude zamestnávateľa stáť 6 eur na tejto novej dani,“ vysvetlil. „Len, aby ste vedeli, prečo sa bude po 1. 1. 2025 ťažšie baviť o zvýšení vašej mzdy,“ dodal.

Niektoré transakcie novej dani nepodliehajú

Z návrhu zákona o dani z finančných transakcií, ktorý v schválila vláda, vyplýva, že finančnou transakciou je platobná služba poskytovaná poskytovateľom platobných služieb, na základe príkazu alebo súhlasu daňovníka.

Transakčným účtom sa podľa návrhu zákona rozumie platobný účet daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo organizačnou zložkou zahraničnej osoby, ako aj platobný účet daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, na ktorom takýto daňovník vykonáva finančné transakcie súvisiace s jeho podnikaním. Daňovník, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, je povinný podľa návrhu zákona vykonávať finančné transakcie vzťahujúce sa na podnikanie na transakčnom účte.

Predmetom dane nie je finančná transakcia, ktorou je platobná operácia vykonaná v súvislosti s platením daní, odvodov a príspevkov do štátneho rozpočtu, odvodov do Sociálnej poisťovne a odvodov na zdravotné poistenie. Predmetom dane nie je napríklad ani platobná operácia vykonaná v rámci poštového platobného styku poskytovaného Slovenskou poštou či platobná operácia vykonaná medzi účtami daňovníka vedenými u toho istého poskytovateľa.