Kauza okolo vyššej DPH na knihy pokračuje! Prekvapivé odhalenie: Analýza, ktorou sa oháňal Kamenický, neexistuje

Zmena bude pre milovníkov kníh o to bolestivejšia, že doteraz platila na knihy iba 10% DPH. Dá sa preto predpokladať, že od januára budúceho roka porastú ceny kníh radikálne. „Robili sme si analýzu. Knihy sú doménou väčšinou bohatších vrstiev obyvateľstva,“ povedal počas predstavovania konsolidačných opatrení Kamenický.

Analýzu spomínal ešte aj v stredu, keď sa snažil situáciu uhasiť a svoje pôvodné výroky prezentovať v lepšom svetle. "Povedal som, že podľa analýzy sa ukazuje, že vyššie príjmové skupiny vynakladajú viac peňazí na knihy. Nikdy som nepovedal, že ľudia s nižšími príjmami nepotrebujú mať knihy," zdôraznil.

Ukazuje sa však, že žiadnu takúto analýzu rezort v skutočnosti v rukách nikdy nemal. „Minister sa opieral o interný podklad IFP, ktorý vychádzal z údajov rodinných účtov, z analýzy OECD a medzinárodného porovnania uplatňovania znížených sadzieb dane z pridanej hodnoty v EÚ, no nebol pripravovaný pre verejné publikum vo forme analýz,“ vysvetlil pre Aktuality šéf Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ján Remeta. Žiadna konkrétna analýza IFP, ktorá by tvrdila to, čo Kamenický na tlačovke, teda neexistuje.

Existuje však analýza OCD z roku 2014, ktorá konštatuje, že „znížené sadzby pre knihy, ubytovanie či jedlo v reštauráciách prinášajú väčší benefit vyššie príjmovým, a to v eurách aj ako podiel zo svojich výdavkov.“ Remeta upozorňuje, že analýza OECD ilustruje priemerné daňové úľavy na domácnosť zo zníženej sadzby DPH a že dáta zo Slovenska z roku 2010 ukazujú, že vyššie príjmové skupiny míňajú na knihy až šesťkrát viac ako obyvatelia s najnižším príjmom.

Príde k zmene?

Špekuluje sa o tom, či by nakoniec v prípade DPH na knihy nemohlo prísť k zmene. „Myslím si, že sa o tom ešte v koalícii porozprávame," dal milovníkom kníh iskru nádeje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zo slov premiéra Roberta Fica však skôr vyplýva, že sa nič meniť nebude. "Viem, že je diskusia na túto tému, ale prepáčte, napriek tomu, že si vážim aj spisovateľov, aj vydavateľov, aj všetkých, toto v rámci konsolidácie nepovažujem za vôbec rozhodujúcu tému,“ povedal vo štvrtok Fico.

Prezident Peter Pellegrini ešte v stredu zdvihol varovný prst a vláde odkázal, že knihy vždy boli symbolom vzdelania, ktoré má a musí byť dostupné všetkým a nemá sa z nich robiť symbol bohatých ľudí. „Rozumiem, že Slovensko stojí pred nevyhnutným krokom, kedy musí zaplatiť za chyby vlád z minulosti. Len si musíme dať pozor, aby sme si touto platbou neničili aj vlastnú budúcnosť,“ uviedol prezident.