Veľké šetrenie pocítia aj motoristi: Koľko po novom zaplatíme za diaľničné známky?

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Ján Zemiar)

Vláda navrhuje zvýšiť cenu ročnej diaľničnej známky zo súčasných 60 eur na 90 eur. Ide o 365-dňovú známku pre osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. Nedávno zavedená jednodňová známky by mala zdražieť na 8,1 eura a to zo súčasných 5,4 eura. Cena mesačnej diaľničnej známky by mala podľa ministra financií Ladislava Kamenického zostať na súčasnej úrovni 17 eur a 10-dňová by mala dokonca zlacnieť z 12 na 10,8 eura.

Nová zvýšená cena ročnej diaľničnej známky by však mala byť stále na najnižšej úrovni v regióne. Napríklad v Maďarsku zaplatia motoristi ročne 130 eur, v Rakúsku 97 eur a v Česku sa ročný poplatok za diaľnice pohybuje na úrovni 95,8 eura.

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Ďalšie novinky

Okrem zmien v cenách diaľničných známok pripravila vláda aj ďalšie novinky pre nákladných dopravcov. Zvýšenie mýta pre nákladné vozidlá by malo do rozpočtu priniesť 100 miliónov eur. Podľa Ladislava Kamenického sa toto zvýšenie dotkne hlavne nákladiakov, ktoré k nám chodia zo zahraničia. Priplatiť by si mali od začiatku júla budúceho roka.

Naopak, znížiť by sa mala daň z motorových vozidiel pre nákladné vozidlá domácich prepravcov na úroveň minimálnych sadzieb, čo si vyžiada stratu príjmu na strane štátu vo výške 32 miliónov eur. Vláda pripravila aj zvýšenie dane z motorových vozidiel pre osobné vozidlá podnikateľov, čo by štátu malo priniesť 27 miliónov eur.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Konsolidácia je podľa premiéra Roberta Fica nevyhnutná, pretože súčasná vláda zdedila po predchádzajúcich kabinetoch najhoršie verejné financie v celej Európskej únii. "Nevyhnutná je preto, že musíme byť solídni a zodpovední partneri. My sme dobrovoľne vstupovali do eurozóny a keďže sme jej súčasťou, musíme reagovať na určité pravidlá, ktoré v tomto prostredí existujú," podčiarkol Fico. Ak by vláda "neupratala" verejné financie, výsledkom by podľa neho mohlo byť zdraženie pôžičiek či zhoršenie medzinárodného hodnotenia SR.