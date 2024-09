Tarabu dobehla minulosť! DPH označil za najzlodejskejšiu daň a jej zvýšenie za ožobračenie ľudí: Teraz sa mu to vrátilo

(Zdroj: Topky/Jan Zemiar, Facebook/Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS)

Vládna koalícia sa dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasťou konsolidácie je aj zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa Taraba k tejto problematike vyjadroval diametrálne odlišne. Na sociálnych sieťach v máji 2021 dôrazne kritizoval akékoľvek zvýšenie DPH, nazývajúc ju „najzlodejskejšou daňou, ktorú štát môže od ľudí vyberať.“ Vyjadroval pritom obavy, že vyššia DPH povedie k poklesu spotreby, zvýšeniu inflácie, zníženiu úspor a ekonomického rastu, a dokonca k nárastu nezamestnanosti. Taraba vtedy argumentoval, že zvýšenie DPH by bolo škodlivé pre ekonomiku a ohrozilo by predovšetkým rodiny. „Je to čisté parazitovanie na ľuďoch,“ napísal vtedy.

Obrat o 180 stupňov

Roky ale plynuli a politická scéna priniesla zvraty. Dnes je Taraba minister životného prostredia vo vláde, ktorá prijala rozhodnutie zvýšiť DPH na 23%. „Teraz nás čaká maratón rokovaní a prepočtov, ale atmosféra v koalícii je pracovne dobrá a verím, že sa dohodneme na kompromisnom návrhu,“ napísal Taraba na Facebook ešte začiatkom septembra.

Napriek tomu, že jeho súčasná pozícia je odôvodnená potrebou finančnej stability, jeho vyjadrenia z minulosti mu ľudia vo veľkom pripomínajú v komentároch a diskusie pod aktuálnymi príspevkami zaplavil jeho status z roku 2021. Viacerí sa pritom pýtajú, ako sa môže politik tak rýchlo otočiť a podporovať opatrenia, ktoré kedysi ostro kritizoval, pričom aj pre mnoho jeho voličov je takýto obrat sklamaním.