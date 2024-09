Bratislava rieši ďalší PROBLÉM! VIDEO Do boja nasadili ťažký kaliber

(Zdroj: TASR - Michal Svítok, Biomedicínske centrum SAV )

Postrek proti komárom s využitím vrtuľníka (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Hladiny vybrežených riek postupne klesajú. Záplavové územia, ktoré boli v uplynulých dňoch pod vodou, sú však významnými liahniskami komárov. Hoci relatívne nižšia teplota vývin komárov spomaľuje, určite ho podľa magistrátu nezastaví. Hlavné mesto preto v posledných dňoch vykonalo desiatky monitoringov liahnísk, ako aj zásahov vo viacerých mestských častiach vrátane Devínskej Novej Vsi, Devína, Vajnôr, Záhorskej Bystrice, Rače či Dúbravky.

(Zdroj: Biomedicínske centrum SAV )

Podľa Viktórie Čabanovej z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied vytvorili záplavy veľké množstvo liahnísk pre záplavové komáre. Tieto druhy sa podľa nej liahnu masovo, čo je možné pozorovať už v týchto dňoch, keďže v liahniskách sa už aktuálne nachádza veľké množstvo lariev. Podotkla, že tieto druhy komárov zalietavajú aj niekoľko desiatok kilometrov a potrápia preto aj okolie zaplavených častí. "Preto sa treba pripraviť, že počet komárov bude vysoký," povedala Čabanová.

Viktória Čabanová (Zdroj: Biomedicínske centrum SAV )

Podotkla, že tieto druhy komárov zalietavajú aj niekoľko desiatok kilometrov a potrápia preto aj okolie zaplavených častí. "Do časti miest sa však stále nie je možné dostať, čo zhoršuje monitoring, ale aj prípadné zásahy. Preto sa treba pripraviť, že počet komárov bude vysoký," dodala Čabanová. Zároveň priblížila, že síce záplavové komáre v našich podmienkach môžu prenášať vírus Tahyňa, ale ten zvyčajne nespôsobuje závažné ochorenie. "Preto ich z medicínskeho hľadiska nepovažujeme za významné prenášače," ozrejmila.

(Zdroj: Biomedicínske centrum SAV )

Avšak na domáce zvieratá môžu prenášať parazitické červy z rodu Dirofilaria, ktoré v prípade premnoženia môžu zapríčiniť aj smrť zvieraťa. "Voči tomuto parazitovi sú však dostupné efektívne preventívne prípravky, ktoré odporúčame podávať počas celej sezóny komárov," uviedla Čabanová. Podotkla, že je potrebné si preštudovať príbalový leták na správnu aplikáciu prípravkov a možné kontraindikácie, zvlášť u niektorých plemien.

Hlavné mesto odmieta používať chemický postrek

Mesto Bratislava odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Chemické insekticídy prinášajú podľa magistrátu totiž zdravotné riziká, majú vplyv na endokrinný systém, plodnosť a majú aj karcinogénne účinky. Aplikuje preto BTI - selektívny biologický larvicíd, ktorý ničí výlučne larvy komárov. V Rakúsku tento prípravok používajú už od roku 2005.

Postrek proti komárom v lokalite Devínskeho jazera a v mestskej časti Devínska Nová Ves (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Helikoptéra, ktorú hlavné mesto využíva v moji proti komárom, biologický larvicíd so špeciálnym vybavením rozpráši po území. Za hodinu ním dokáže vrtuľník posypať až 100 hektárov. Do Devínskej Novej Vsi v Bratislave ho priniesli zhruba dve tony, informuje Ta3. "Nakoľko je to územie veľké tak hráme o čas kým sa larvy vyvinú a zakuklia, vtedy už neprijímajú potravu, čiže musíme to stihnúť dovtedy. Do niekoľkých hodín sú vidieť výsledky," uviedol koordinátor biologickej regulácie komárov v Bratislave Michal Stano. Mesto však odkazuje, že aj napriek zásahom a pravidelným monitoringom zvýšenému výskytu komárov úplne nezabráni.

Postrek proti komárom v lokalite Devínskeho jazera a v mestskej časti Devínska Nová Ves (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Biologickým larvicídom BTI mesto zasahuje na všetkých aktívnych liahniskách, na ktorých zásah povoľuje zákon. Zasahovať ním môže aj v chránených územiach III. a IV. stupňa. Po zásahu bývajú liahniská opätovne kontrolované. Sú však územia, kde ani larvicídom BTI zasahovať nemôže, hoci môže ísť o veľké záplavové plochy. Ide o plochy s V. stupňom ochrany alebo chránené zdroje pitnej vody.

