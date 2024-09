Rodová vyváženosť riadiacich pracovníkov sa má zlepšiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností by sa mala zlepšiť. Cieľom smernice Európskej únie, ktorá by mala byť novým zákonom implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností na regulovanom trhu v rámci Únie. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"Kótované spoločnosti by mali pre menej zastúpené pohlavie, v praxi sú to v súčasnosti najmä ženy, dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Verejný charakter kótovaných spoločností predstavuje relevantný dôvod na to, aby tieto spoločnosti boli vo verejnom záujme regulované v komparácii so súkromnými spoločnosťami vo väčšom rozsahu," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe. Legislatívna úprava sa teda nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky.

Zákon ďalej upravuje prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, medzi ktoré patrí napríklad transparentný výber kandidátov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholových orgánoch, pričom kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený. Kótované spoločnosti budú v tejto súvislosti povinné podávať správy a za nesplnenie informačnej povinnosti môžu byť pokutované.

Slovenská republika v súčasnosti nemá vo vnútroštátnom právnom poriadku úpravu, ktorá by regulovala snahu o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach, respektíve v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti. Z toho dôvodu by mal byť prijatý nový zákon, pričom lehota na prenesenie európskej smernice do vnútroštátnych poriadkov jednotlivých členských štátov je 28. decembra tohto roka.