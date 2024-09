Kritická situácia v Bratislave! Vallo žiada o minimalizáciu pohybu: Čo čakať v najbližších dňoch?

(Zdroj: FB/Matúš Vallo, TASR/Pavol Zachar)

Nepriaznivé počasie, ktoré našu oblasť zasiahlo v posledných dňoch, spôsobilo v Bratislave rozsiahle škody. "Pracovníci komunálneho podniku, dopravného podniku, mestských častí a záchranných zložiek robia všetko preto, aby postupne odstraňovali z ulíc vyvrátené a polámané stromy, poškodené trakčné vedenia a ďalšie dopady extrémneho počasia. Rozsah škôd po meste je ale skutočne rozsiahly a všetky následky určite nebude možné odstrániť do začiatku pracovného týždňa," poznamenal primátor mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti.

Počas povodní zaplavilo aj budovu ministerstva športu a cestovného ruchu. (Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling)

Z najhoršieho však ani zďaleka nie sme von. Mnohé stromy totiž majú podmočenú koreňovú sústavu a môžu spadnúť aj pri slabšom vetre. Vallo preto obyvateľov prosí, aby minimalizovali pohyb v meste, a to najmä v Devíne a Devínskej Novej Vsi, kde je situácia kritická. "Treba rátať s dopravnými obmedzeniami aj v pondelok a v rámci možnosti minimalizovať pohyb po meste len na nevyhnutný. Pracovníci musia teraz prioritizovať sanáciu kritických úsekov, postupne sa však dostane údržba všade. To, že niekde bude odlomený konár niekoľko dní, neznamená, že sa na ulicu zabudlo, v súčasnej situácii nie je ale možné vyriešiť všetko hneď. Prosíme Vás preto o trpezlivosť a zhovievavosť," dodal Vallo.

Dopravný podnik pracuje na odstranení škôd

Dopravný podnik Bratislava úpenlivo pracuje na odstránení škôd, aby mohli vrátiť späť do prevádzky električkové radiály, ktoré boli od rána, kvôli poškodenému trakčnému vedeniu, nahradené autobusmi. "Premávka niektorých električiek je už čiastočne obnovená. Sledujte Dopravný podnik Bratislava pre aktuálne informácie. Náročná zostáva najmä situácia pri Trnavskom mýte, kde viaceré vyvrátené veľké stromy a silný vietor stále komplikujú opravu. Rovnako sa sústredíme aj na sanovanie trakčného vedenia trolejbusov. Oprava trakčného vedenia a sprejazdnenie Miletičovej ulice od Prievozskej bude pravdepodobne trvať viacero dní," skonštatoval Vallo.

(Zdroj: Twitter.com / HZS Moravskosliezského kraje)

V Devínske Novej Vsi a v Devíne dokonca museli evakuovať nakoľko obyvateľov, kvôli vyliatemu potoku Mláka. Situácia však ešte nie je stabilizovaná a môžu ju ešte viac skomplikovať stúpajúca hladina riek, ktorá má z pondelka na utorok kulminovať. Matúš Vallo sa poďakoval vedeniu mestských častí a záchranárom, ktorí celú situáciu zvládli.

"Devínska cesta je naďalej neprejazdná a prístup do Devína, vrátane MHD, je možný iba od Devínskej Novej Vsi. Robíme všetko preto, aby sme spoločne s ďalšími zložkami a geológom čo najskôr obnovili premávku po Devínskej ceste aspoň v čiastočnom režime. Poškodenie svahu je ale naozaj rozsiahle a sprejazdnenie cesty bude trvať niekoľko dní. Mimoriadne vážna naďalej zostáva situácia v Mestské lesy v Bratislave, kde popadali stovky stromov, sú strhnuté a poškodené viaceré lávky, zaliata Partizánska lúka. Opäť chcem zdôrazniť, nevstupujte teraz do lesov, a rovnako sa vyhýbajte aj verejným parkom. Je to aktuálne veľmi nebezpečné," poznamenal primátor mesta.

Zatopené domy v Devínskej Novej Vsi (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Situácia je zlá aj pri Dunaji

Situácia je stále vážna aj pri rieke Dunaj, kde Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s Komunálnym podnikom Bratislava umiestňuje protipovodňové zábrany na viacerých miestach. Do konca dňa majú byť dokončené v Karlovej Vsi, Devíne aj v Starom Meste. Zvyšné zábrany v okolí Tyršovho nábrežia majú byť dokončené zajtra ráno, pred kulmináciou Dunaja.

"Prosím, buďte opatrní, ak sa zajtra budete musieť pohybovať po meste. Kvôli činnosti záchranných zložiek môže byť pohyb po viacerých komunikáciách a uliciach dočasne obmedzený. Je preto veľmi dôležité, aby ste rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek a dopravné značenie. Zvládneme to," skonštatoval Vallo v závere.