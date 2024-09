Armáda je poddimenzovaná: Kaliňák plánuje nákup za stovky miliónov! V TOMTO by sme sa mohli spojiť s Čechmi

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

České ministerstvo obrany uzavrelo rámcovú dohodu na nákup ťažkých nákladných áut Tatra T-815 so spoločnosťou Tatra Defence Systems v polovici júla, pričom úrad už vtedy oznámil, že Slovensko zvažuje pripojenie.

Slovensko plánuje podľa predloženého zámeru obstarať 1 307 vozidiel, konkrétne 870 kusov (ks) 6x6 valníkových plošín a 437 kusov 8x8 hákových nakladačov. Predpokladaná hodnota investície je 708,33 milióna eur bez DPH. Nová technika má nahradiť súčasný zastaralý arzenál a vozový park v podobe vozidiel T-138, T-148, T-813, T-815, URAL.

TATRA T-815 (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Životnosť jednotlivých vojenských vozidiel je podľa jednotlivých dokumentov zhruba 20 rokov. Priemerný vek našich vozidiel je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka 37 a viac rokov. „Keby ste išli tu kúsok do Serede do ženijného pluku, z 21 predpísaných áut tohto typu sú funkčné tri. 12. bojový mechanizovaný prápor v Nitre, z 27 kusov, ktoré má mať k dispozícii, má funkčné tri," uviedol v tejto súvislosti minister. Cituje ho TA3.

Dohoda by mohla byť na stole v najbližších týždňoch

Spoločný nákup si už aktuálne spoločne dohadujú slovenské a české ministerstvo. Kaliňák predpokladá, že dohodu by mohli dosiahnuť v už v najbližších týždňoch. "Predovšetkým nám ide o to, aby sme mohli aj v tomto prípade zásadné percento výroby preniesť na Slovensko. To bude jedna z hlavných podmienok," uviedol Kaliňák.

"Po cykle životnosti je celkovo 454 ks vozidiel segmentu 6x6 a 8x8 a 424 ks techniky daného segmentu je prevádzky neschopných," uviedlo v predloženom materiáli ministerstvo obrany. "Z uvedených dôvodov je potrebné obstaranie vozidiel realizovať čo najskôr tak, aby nedošlo k zníženiu bojaschopnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky," zdôraznil rezort.

archvíne video

Vyjadrenie Roberta Kaliňáka z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rámcovú dohodu by mal minister predložiť vláde do konca roka. Samotné vozidlá budú by mohli prichádzať v období rokov 2025 až 2031.