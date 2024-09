Opozícia podala návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Podarilo sa nám zozbierať všetky podpisy potrebné na zvolanie schôdze na odvolávanie ministerky Dolinkovej, ktoré teda aj zároveň v stredu podáme. Predseda Národnej rady (NR) SR alebo poverený podpredseda bude mať následne sedem dní na to, aby zvolal samotnú schôdzu," poznamenal Dvořák na tlačovej konferencii pred podaním návrhu.

archívne video

Šéfke rezortu zdravotníctva opozícia vyčítala situáciu na kardiológii vo Fakultnej nemocnici Trenčín spojenú s výpoveďami lekárov aj kauzu týkajúcu sa modernizácie potrubia v zdravotníckom zariadení. Poukázala tiež na jej manažérske zlyhania a neplnenie míľnikov, s ktorými počíta plán obnovy. "Ministerka Dolinková svoj post nezvláda. Takto náročný post potrebuje človeka, ktorý je manažér, ktorý je zdatný, ktorý dokáže ísť možno aj proti vetru," podotkol Stachura.

Kritika s negatívnym hospodárením VšZP

Opoziční poslanci šéfku rezortu zároveň skritizovali v súvislosti s negatívnym hospodárením štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Namietali aj politizáciu nezávislých inštitúcií v zdravotníctve. Tvrdia tiež, že Dolinková ustupuje hoaxerom a dezinformáciám. Upozornili aj na neriešenie problémov v ambulantnom sektore či s nedostatkom sestier. V tejto súvislosti apelovali na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa situáciou v zdravotníctve začal zaoberať.

Podanie návrhu na odvolanie Dolinkovej avizoval Dvořak už minulý týždeň. Šéfka rezortu zdravotníctva to v reakcii označila za divadlo. Ide podľa nej o politikárčenie.

Je pripravená obhajovať sa na schôdzi k jej odvolávaniu

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) je pripravená obhajovať sa na prípadnej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k jej odvolávaniu. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že svoju prácu robí najlepšie, ako vie. Dôvody, pre ktoré ju chce z funkcie odvolávať opozícia, odmietla. Šéfka rezortu nesúhlasí s kritikou opozičných poslancov pre situáciu na kardiológii vo Fakultnej nemocnici Trenčín spojenú s výpoveďami lekárov.

"Trenčianska nemocnica je kauza, ktorú si živí iba opozícia, pretože tu žiadna kauza nie je," podotkla. Poukázala na to, že služby na oddelení sú lekármi pokryté na tento aj nasledujúci mesiac. Namietala aj tvrdenia opozície o výskyte baktérie legionella vo vode v trenčianskej nemocnici. "Máme my vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva o tom, že výskyt legionelly, ktorý tam je, nie je nebezpečný," dodala. Odmietla tiež kritiku pre neplnenie míľnikov, s ktorými počíta plán obnovy, či pre čerpanie eurofondov. "Tu si dovolím povedať, že naozaj všetky projekty nám idú tak, ako by mali," uzavrela.