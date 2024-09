Grendel žiada Žigu zvolať spoločný brannobezpečnostný výbor a výbor o SIS

Gábor Grendel (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) by mal zvolať spoločné rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Žiada ho o to poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poukazuje na to, že parlament nemôže kontrolovať SIS, keďže výbor na kontrolu tajnej služby nie je funkčný. Grendel nesúhlasí s neformálnym stretnutím s poslancami, ktoré organizuje riaditeľ SIS Pavol Gašpar.