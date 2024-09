Prvé predpovede snehových zrážok: Skutočná zima príde až v januári, najviac snehu bude na týchto miestach!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – S príchodom prvého septembra začína meteorologická jeseň a hoci vonkajšie teploty tvrdia pravý opak, meteorológovia v týchto dňoch prišli s prvými predpoveďami na nadchádzajúcu zimu. Najviac snehových zrážok by v našej oblasti malo spadnúť až v januári, no niektoré oblasti budú už v novembri výnimkou.

Už začiatkom jesene a postupne zimy by mal prevládať jav La Niña, no najväčší vplyv nebude mať na Európu, ale na Severnú Ameriku. Hoci priamy vplyv La Niñy na európske počasie možno vylúčiť, pretože sa Európa nachádza príliš ďaleko od zdroja, to ale neznamená, že tento jav nebude mať na počasie v Európe žiaden vplyv, informuje Severe Weather.

Oceánske anomálie spôsobené javom La Niña môžu pokojne ovplyvniť počasie až v ďalekej Európe. Podľa modelu ECMWF, ktorý je najčastejšie používaným a uznávaným systémom sezónnych predpovedí nás v Európe čaká podpriemerné sneženie. Najviac snehových zrážok možno očakávať iba nad Škandináviou. V novembri je podľa modelu určitý potenciál na väčšie množstvo zrážok aj nad Alpami a severným Balkánom. A rovnaký scenár bude zrejme platiť aj pre mesiac december. Viac snehových zrážok je očakávaných iba v mesiaci január, no najmä v juhovýchodnej časti Európy.

Podpriemerné množstvo snehových zrážok predpovedá aj model UKMO, a výnimku bude tvoriť len severná časť Európy. V mesiaci november a december sa neočakávajú veľké zmeny, výnimkou budú iba vyššie nadmorské výšky, južné Alpy a juhovýchod Európy. Potenciál snehových zrážok v januári sa ale smerom nadol od severovýchodu zvyšuje a sneh by sme mohli očakávať aj v centrálnych častiach Európy. Hoci oba modely predpovedajú takmer rovnaký scenár, situácia sa môže ešte zmeniť a meteorológovia by v ďalšej aktualizácii mali zahrnúť aj mesiac február, ktorý by mohol spolu s ďalšími dátami poskytnúť ucelený obraz.