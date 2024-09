Šokujúci prípad: Matka zdrogovala vlastnú dcéru a ponúkla ju sexuálnemu predátorovi, súd konečne rozhodol!

(Zdroj: Getty Images)

PLYMOUTH – 32-ročná matka, ktorá sa dohodla so sexuálnym predátorom najskôr zdrogovala vlastnú dcéru a potom ju nechala znásilniť. Prípad, nad ktorým zostáva rozum stáť. V týchto dňoch súd definitívne rozhodol, krkavčia matka je odsúdená na 17 rokov väzenia.

Krkavčia matka z Anglicka omámila vlastnú 6-ročnú dcéru a potom ju ponúkla svojmu pedofilnému priateľovi. Na ohavný čin prišla kamarátka dvojice, ktorá si prelistovala v jednom z podnikov mužov telefón, keď odišiel na toaletu, informuje Daily Mail.

Tam zistila, že muž má v telefóne odporné správy, ktoré si pravidelne vymieňal s matkou z Cornwallu z Británie. Kamarátka zalarmovala políciu, no keď sa to muž dozvedel, utiekol. Šokujúce správy si vymieňala dvojica od júla do decembra 2021. Podľa dostupných informácií išlo o organizovanie znásilnení a sexuálneho zneužívania malého dievčatka.

Matka dokonca mužovi poslala intímne fotografie svojej dcéry ako „vianočný darček“ niekoľko dní predtým, ako malo dôjsť k znásilneniu. Podľa súdu v Plymouthe malo byť dieťa nadrogované liekom zvaným tramadol a inými predpísanými liekmi. Podľa lekárskeho vyšetrenia malého dievčatka ale nakoniec k znásilnenie nedošlo. Muž sa mal údajne zľaknúť, že sa dieťa napriek podanému lieku hýbalo.

Obaja aktéri boli odsúdení. Žena za podanie jedovatej látky dieťaťu a obaja za trestný čin zneužívania detí. Hoci matka úmysel na súde najskôr poprela, muž sa k činu priznal. Uviedol, že do domu vstúpil, aby mal sex s malým dievčatkom, ktorého vek poznal. Keď si vypočul rozsudok o uväznení na 13 rokov, odvetil: „Je mi to ľúto, všetko som pokazil.“ Sudca na záver len dodal, že ich konanie bolo "mimo chápania správne zmýšľajúcich ľudí" a matka po vynesení rozsudku údajne neprejavila žiadnu ľútosť. Podľa rozhodnutia súdu bolo dieťa matke odobraté a už ju nikdy neuvidí.