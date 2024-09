Z trhu sťahujú TIETO nebezpečné výrobky: Ohrozené zdravie! Namerané hodnoty výrazne prekročili limity

Budova, v ktorej sídli Slovenská obchodná inšpekcia (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Inšpektori upozorňujú na laserové ukazovadlo zelené 5mW, model: A5B-01B1-05, pôvodom z Číny. Ide o laserové ukazovadlo v čiernom vyhotovení s napájaním dvoma AAA alkalickými batériami, pričom sa na obale nachádza štítok s označením „A5B-01B1-05“.

(Zdroj: SOI)

"Na výrobku je uvedené označenie: ,AVOID EXPOSURE LASER, LIGHT IS EMTTED FROM THIS APERTURE, DANGER, LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, MAX OUTPUT POWER <5mW, Wavelenght: 532nm±10, Class III LASER PRODUCT, This product complies with 21 CFR‘," informuje SOI s tým, že na výrobku sa nenachádza označenia CE, pričom k výrobku je priložený návod na použitie bez slovenskej verzie.

Laserové ukazovadlo Best All

Inšpekcia varuje pred laserovým ukazovadlon Best All, pôvodom z Číny. Laserové ukazovadlo s priloženým štítkovým označením „Best All Baterka“ s identifikačným číslom: 921404, je rôzneho farebného vyhotovenia, pričom je napájaný tromi gombíkovými, lítiovými batériami. "Na výrobku je uvedené označenie: ,DANGER, LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE, LASER DIODE, Wavelenght: 630-650 nm, Max. Output: <5 mW, Class IIIa LASER PRODUCT ZM‘," opisuje SOI.

(Zdroj: SOI)

Na výrobku sa nenachádza označenia CE, pričom k výrobku je priložený štítok s návodom na použitie. Výrobok sa na trhu sprístupňuje v kartónovej krabici s rôznym množstvom kusov výrobku. Na kartónovej krabici sú uvedené identifikačné údaje výrobku, označenie CE, technické parametre ako aj povinné piktogramy.

Laserové ukazovadlo LegaMaster

Inšpektori upozorňujú aj na laserové ukazovadlo LegaMaster, model: LX4, pôvodom z Číny. Ide o laserové ukazovadlo je striebornej farby, pričom je napájané dvomi alkalickými batériami AAA, ktoré sú súčasťou balenia. Na výrobku sú uvedené povinné bezpečnostné označenia, piktogramy a značka CE. K výrobku je priložený návod na použitie bez slovenskej verzie.

(Zdroj: SOI)

Dôvod nebezpečnosti

Dôvodom ich nebezpečnosti je potenciálne nebezpečenstvo poškodenia zraku. "Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku výrazne prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku," vysvetľuje SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia informuje, že vo všetkých prípadoch uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," dodáva SOI a odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho prestali používať.