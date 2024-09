Rizikové autá na slovenskom trhu: Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj to VAŠE!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages)

Závažné riziká sa týkajú niektorých modelov značiek Ford, Kia, Škoda a Volvo, pričom problémy sa týkajú airbagov, strešných okien a prekročenia emisných limitov.

V prípade značky Škoda ide o modely Citigo, Roomster, Praktik, Fabia II, Fabia III, Rapid, Octavia III, Superb II, Karoq, Kodiaq a Yeti vyrobené medzi rokmi 2012 až 2014. V tomto prípade existuje riziko, že by pri aktivácii airbagu vodiča mohlo dôjsť k poškodeniu krytu plynového generátora. To môže viesť k tomu, že by sa z krytu mohli uvoľniť kovové časti a zraniť posádku vozidla.

Aj automobilka KIA rieši problémy s airbagmi a to pri modeloch Soul a Seltos vyrobených od apríla do júna 2023. Chyba vo výrobnom procese vozidla môže zapríčiniť náhodnú aktiváciu bočného airbagu, čo vytvára riziko zranenia pre posádku vozidla.

Ford upozorňuje majiteľov modelu Ford Transit Connect s rokom výroby medzi rokmi 2016 a 2019. U týchto vozidiel môže dôjsť k nesprávnej priľnavosti strešného okna, v dôsledku čoho môže dôjsť k oddeleniu strechy, čo predstavuje riziko nehôd a zranení.

Volvo upozorňuje pri modeloch XC60, S90, V90 a XC90 na problém spojený s prekročením limitov emisií oxidov dusíka (NOx), čo má negatívny dopad na životné prostredie.

