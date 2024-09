V Bratislave sa konal Trans Danube Swim: Náročné plávanie cez Dunaj zvládnu len tí najlepší, pomáha aj adrenalín!

(Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

BRATISLAVA – Dnes, prvú septembrovú nedeľu sa do bratislavského Dunaja vrhlo niekoľko desiatok odhodlaných plavcov. Do vody vstupovali vo viacerých etapách a na druhej strane Dunaja ich okrem potlesku čakala aj lepšia nálada.

Podľa organizátorov je pretek Trans Danube Swim každý rok jedinečný. Tento 11. ročník sa okrem inej farby čiapky môže pochváliť aj ukážkovým počasím a tak účastníkom zrejme chladnejšia voda neprekážala. Podľa pokynov organizátora k plavbe ide o náročný pretek, ktorí zvládnu len tí fyzicky najzdatnejší.

11. ročník Trans Danube Swim v Bratislave (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Pretekári sa stretli na nábreží Dunaja už o 13.00 hod a všetci si vypočuli bezpečnostné poučenie pred plávaním. Na prípadnú pomoc boli pripravení aj záchranári, ale aj organizátori s dostatočnými skúsenosťami. Z dôvodu pretekov bola zastavená aj akákoľvek doprava po Dunaji.

Tí najskúsenejší plavci začínali od vzdialenejšej bránky, ktorá sa nachádza vyššie proti prúdu. Do vody skákali na tri etapy a ako prvý plavec išiel profesionál, pre ktorého to bol už rekordný desiaty ročník. Účastníci plávanie začínali pokrikom, aby do krvi dostali viac adrenalínu a v prvej etape museli plávať proti prúdu rieky. Potom sa už len nechali unášať Dunajom a postupne plávali k druhému brehu. Najdôležitejší je každoročný výstup z vody, keď sa účastníci musia držať 10-30 m od brehu a postupne vystupujú po širokých schodoch. Pomocná ruka v tomto prípade padne vhod nejednému pretekárovi. V cieli ale pretekárov čakala už len radosť z preplávaného Dunaja a krásny pohľad na Bratislavu.