Veľký HÁČIK pri vyplácaní rodičovského príspevku: Odborník upozorňuje, TIETO rodiny prídu o tisícky eur

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vlani schválená novela školského zákona priniesla zmenu vo vyplácaní rodičovského príspevku. Rodičia, ktorí nedokážu umiestniť dieťa vo verejnej materskej škole (MŠ) z dôvodu nedostatočných kapacít, môžu vďaka nemu tiež poberať rodičovský príspevok. Táto zmena pomohla mnohým rodinám. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál však poukázal na to, že vyplácanie príspevku má jeden veľký háčik.

archívne video

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy pre rok 2025 nedohodli (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podľa novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorá platí od 30. mája 2023 a ktorú presadila strana Hlas-SD, má rodič nárok na rodičovský príspevok aj na dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky, ak dieťa nebolo prijaté do verejnej materskej školy. "Háčik je však v tom, že nárok na takto ,predĺžený‘ rodičovský príspevok má rodič až od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky," upozorňuje Mihál.

Ako príklad uviedol rodičov dieťaťa, ktoré oslávilo tretie narodeniny v marci 2024 a nebolo prijaté do príslušnej verejnej škôlky. "Nárok na rodičovský príspevok bude mať až za september 2024," uviedol a poukázal na to, že rodičovský príspevok sa vypláca pozadu, takže na prvú "výplatu" budú musieť čakať až do októbra 2024.

(Zdroj: Getty Images)

Ešte horšie to majú rodičia dieťaťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky už v septembri 2023 a rovnako nebolo prijaté do verejnej škôlky. "Tí musia čakať na obnovenie rodičovského príspevku skoro celý rok, respektíve 11 mesiacov. Pri sume 473,30 eura mesačne tak prídu o 5 206 eur, ktoré by pri spravidlovom zákone dostali - ale nedostanú," skonštatoval odborník.

Poukázal okrem iného na to, že spoluautorom zákona bol súčaný minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). "Ak by mal o to záujem, už dávno mohol byť tento zákon opravený a rodičia trojročných detí mohli byť spokojní," uviedol na záver. Zákon sa týka viac ako 50-tisíc rodín.