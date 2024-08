Vyplácanie 13. dôchodkov prešlo ZMENAMI: Seniori si v decembri polepšia o stovky eur, TAKÁTO je maximálna suma!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný 13. dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2024 bude 606,30 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorou sa stanovuje maximálna suma 13. dôchodku.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Nahradí tak doterajší 13. dôchodok, ktorý bol vyplácaný ako štátna sociálna dávka. 13. dôchodok sa tak už nebude vypočítavať na základe výšky poberaného dôchodku, ale podľa priemernej výšky konkrétnej sumy dôchodku v jednotlivých kategóriách.

Minister práce Erik Tomáš k zmene uviedol, že 13. dôchodky sú nastavené spravodlivo, keďže starobní dôchodcovia dostanú rovnakú sumu bez ohľadu na to, akú majú výšku dôchodku. "Keby sme chceli striktne dodržať línie 13. dôchodku, tak by sme potom opäť museli vyplatiť tým s vyššími dôchodkami viac, čo by nebolo spravodlivé. Preto dávame 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok," uviedol Tomáš.

Poberatelia ho dostanú automaticky

O 13. dôchodok netreba žiadať. Poberatelia ho dostanú automaticky, v ten deň, keď dostávajú svoj riadny dôchodok. 13. dôchodok v sume 606,30 eur bude v roku 2024 okrem poberateľov starobného dôchodku vyplatený aj poberateľom predčasného starobného dôchodku.

„Poberateľom invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku sa suma 13. dôchodku určí ako priemerná mesačná suma jednotlivých druhov dôchodkov vykázaných Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Najnižšia garantovaná suma 13. dôchodku 300 eur zostáva nezmenená. To znamená, že ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, 13. dôchodok bude vo výške 300 eur,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky, sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. O 13. dôchodku Sociálna poisťovňa nebude vyhotovovať rozhodnutie.