Hlavným cieľom skúmania obdobia pandémie je poučenie, nie trestanie, uviedol Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Hlavným cieľom preskúmavania postupov inštitúcií štátu v čase pandémie nového koronavírusu by nemalo byť vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti, ale ponaučenie a príprava efektívnejších postupov pre prípad možnej budúcej krízovej situácie. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Počas prvej veľkej krízy spôsobenej šírením nového typu vírusu podľa neho štát nekonal dostatočne efektívne. "V prvom rade by malo ísť o nájdenie a vyhodnotenie chýb," pripomína Hrabko. To podľa neho neznamená, že orgány činné v trestnom konaní nemajú vyvodzovať dôsledky, ak objavia konanie v rozpore so zákonom. Hlavným cieľom analýzy postupov inštitúcií má byť však podľa neho príprava na možné problémy v budúcnosti.

archívne video

TK Matúša Šutaja Eštoka a prezidenta PZ Ľubomíra Soláka: ÚBOK zakladá vyšetrovací tím na prešetrenie pandémie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ak opäť príde k nejakej nečakanej situácii, aby boli k dispozícii mechanizmy, ako sa s ňou vyrovnať," povedal publicista. Dodal, že zlyhania tu evidentne boli, o čom svedčí viacero rozhodnutí Ústavného súdu.

Špeciálny vyšetrovací tím

Vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu Covid na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vníma Hrabko ako súčasť procesu preverovania procesov v čase pandémie. "Je to rozhodnutie ministra a prezidenta Policajného zboru takýto tím zriadiť. Môžeme to iba vziať na vedomie a čakať na výsledky," skonštatoval.

Na margo rozhodnutia troch poslancov z Huliakovej Národnej koalície vystúpiť z poslaneckého klubu SNS, Hrabko uviedol, že bez ohľadu na verbálne vyhlásenia jednotlivých poslancov dnes platí, že koaličná väčšina má iba 76 členov. "Logistiku hlasovaní bude treba robiť tak, aby vždy bolo k dispozícii 76 poslancov. Možno nahraditeľných tými troma odídencami z poslaneckého klubu SNS, ale to tiež bude treba predrokovať," upozornil Hrabko.

Existencia poslaneckého klubu SNS

Dodal, že existencia poslaneckého klubu SNS bude v budúcnosti závislá od ochoty poslanca Smeru-SD Dušana Muňka, ktorý do tohto klubu vstúpil, v ňom aj zotrvať. Minimálny počet členov poslaneckého klubu je totiž osem a bez poslanca Smeru-SD by počet členov klubu SNS klesol na sedem.

Predseda vlády SR Robert Fico sa v utorok (22. 10.) v Komárne stretol s prezidentom Srbskej republiky Aleksandarom Vučičom a predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, kde rokovali o problémoch s nelegálnou migráciou. "Je vždy dobre, ak štáty, ktoré majú nejaký spoločný problém, o ňom rokujú," komentoval schôdzku Hrabko. Popri téme migrácie mohli podľa neho lídri v kuloároch otvoriť aj iné témy, ktoré na verejnosť neprenikli. "To sa dozvieme až časom. Ale na tomto rokovaní nič zlé nevidím," poznamenal.