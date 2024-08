Portugalca, ktorý brutálne zavraždil Michala(†24), poslal súd do väzby: Vyviazne so smiešnym trestom?

(Zdroj: Topky/archív A.Z., FB/M.)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Len 17-ročný Portugalec chladnokrvne zavraždil Michala (†24) niekoľkými bodnými ranami. Súd ho v stredu poslal do väzby. Môže vyviaznuť so smiešnym trestom?

Skutočná hrôza sa odohrala v nedeľu 18.8. 2024 ráno v miestnom podniku v Liptovskom Mikuláši. Michal si tam užíval večer spoločne so svojimi kamarátmi, keď sa medzi ním a 17-ročným Portugalcom strhla hádka. Nikto však nečakala, že to skončí brutálnou vraždou. Portugalec vytiahol nôž a Michala 5-krát chladnokrvne bodol.

"V skorých ranných hodinách (v nedeľu 18.8. 2024 pozn. redakcie) v miestnom podniku v Liptovskom Mikuláši, po vzájomnom konflikte mal zasadiť poškodenému najmenej 5 rán nožom. Útokom mal spôsobiť 24 ročnému mužovi zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice žiaľ podľahol," poznamenala žilinská polícia. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline po "dôkladnom zadokumentovaní miesta činu, po vykonaní potrebných procesných úkonoch a následnom vyhodnotení dôkazov, vzniesol 17 ročnému mladému mužovi z Portugalska obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy," skonštatovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

(Zdroj: FB/M)

Okresný súd Žilina 17-ročného Portugalca v stredu poslal do väzby. Potvrdil to zástupca hovorcu Krajského súdu v Žiline Radoslav Piecka. Doplnil, že z dôvodu podania opravného prostriedku rozhodnutie nie je právoplatné. "OS Žilina svojím rozhodnutím vzal obvineného do väzby, a to z dôvodu obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu. Zároveň z obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil," vysvetlil Piecka.

Vyviazne Portugalec so smiešnym trestom?

Exprokurátorka a súčasná advokátka Eva Mišíková pre topky.sk poznamenala, že maximálna trestná hranica za obzvlášť závažný zločin vraždy je 25 rokov alebo doživotie. To však neplatí u mladistvých. "Pokiaľ ide o trestné sadzby odňatia slobody, ktoré sú určené v tomto konkrétno ustanovení, konkrétneho trestného činu, sa vo všeobecnosti u mladistvých znižujú na polovicu. Horná hranica, tej zníženej trestnej sadzby však nesmie prevyšovať 7 rokov," poznamenala exprokurátorka. Je teda možné, že Portugalec dostane len 7 rokov.

Súd však môže trest navýšiť. "Keď ide o obzvlášť závažný zločin a tá miera závažnosti je mimoriadne vysoká vzhľadom na spoločnosťou zavrhnutia hodný spôsob vykonania činu alebo zavrhnutia hodnú pohnútku, alebo na ťažký a ťažko napraviteľný následok, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad 7 rokov maximálne však 15 rokov, a to ak má zato, že maximálny trest odňatia slobody u mladistvého nepostačuje," dodala Mišíková.