Obrovská tragédia: V autobuse do Benátok zahynula mladá nevesta, medové týždne sa skončili hrôzou

Mladomanželia boli v autobuse smrti, manželka zomrela, muž leží vo vážnom stave v nemocnici (Zdroj: Facebook/Antonela a Marko)

BENÁTKY – V utorok pri nehode na predmestí talianskeho mesta Benátky zahynulo 21 ľudí. Autobus sa zrútil z nadjazdu nad železničnou traťou. V autobuse smrti sedel aj mladomanželský pár Antonela a Marko zo Splitu. Bola to ich svadobná cesta, Antonela však nehodu neprežila.

Medové týždne Antonely a Marka Bakovićovcov v Benátkach sa skončili obrovskou tragédiou. Iba tri týždne po ich svadbe cestovali v autobuse, ktorý zrejme kvôli zdravotnému stavu vodiča zišiel z cesty a spadol z nadjazdu nad železničnou traťou, informuje denník jutarnji.hr.

Pár pricestoval do Benátok v osudný utorok. Okolo 19:30 nastúpili do autobusu, ktorý ich mal odviezť po návšteve centra späť na miesto ubytovania, do kempu. Tam už však nedorazili. Autobus sa zrútil, Antonela zomrela a jej manžel leží vo vážnom stave v nemocnici Mirano neďaleko Benátok. Podľa chorvátskych médií mala byť mladá žena (24) dokonca v šiestom mesiaci tehotenstva.

Talianske média uviedli, že manžel sa po prebudení už pýtal na svoju manželku, no zdravotná sestra mu pravdu zatiaľ nedokázala povedať. Marko je stavebný robotník a futbalista, iba tri dni pred tragédiou odohral zápas v Chorvátsku. Podľa dostupných informácii môže byť príčinou nehody náhle zdravotné zlyhanie vodiča. Presnú príčinu nehody by mala určiť až pitva vodiča. Pri nehode zomrelo deväť Ukrajincov, štyria Rumuni, traja Nemci, dvaja Portugalci, jedna Chorvátka a jeden Juhoafričan. Medzi obeťami sú aj dve deti vo veku rok a pol a 11 rokov.