EXKLUZÍVNE Prehovorila obeť streľby v Čunove: Michaelu chcel o život pripraviť expriateľ! Opísala detaily osudného večera

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Bratislavskou mestskou časťou Čunovo včera večer otriasla mrazivá streľba na Hraničiarskej ulici. Podľa polície mal "muž viacerými ranami postreliť ženu z krátkej strelnej zbrane, pričom následne zbraň použil voči sebe a tým si spôsobil zranenie, ktorému na mieste podľahol. Žena utrpela viaceré zranenia vyžadujúce si ošetrenie. Iné osoby zranenia neutrpeli," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

archívne video

Streľba v Bratislave: Svedkovia počuli dva výstrely (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O hrôzach, ktoré prežívala, prehovorila pre topky.sk exkluzívne postrelená Michaela. Strelcom bol jej expriateľ, ktorý ju dlhodobo prenasledoval. "On ma mesiace prenasledoval, stalkoval, vyhľadával. Nešla som na políciu, pretože sa mi vyhrážal, že mi zabije môjho syna. Poznal môjho nového priateľa, úžasného muža. Vedel ako sa volajú jeho deti. Vyhrážal sa, že aj im ublíži," so strachom v hlase poznamenala postrelená Michaela.

Čo sa včera večer stalo?

Michaele v noci zazvonil telefón. "Včera večer mi niekto zavolal. Myslela som si, že je to môj známy, od ktorého som si objednávala sviečky. Povedal mi, že ich mám v packete," prezradila. Vybrala sa preto na miesto, aby si balík vyzdvihla. Keď však dorazila, uvidela tam svojho bývalého priateľa.

"Ja som tam prišla k tej packete, zaparkovala som auto a bol tam bývalý. Začal sa ma pýtať, pre ktorého som sa rozhodla. Či chcem jeho, alebo svojho nového súčasného partnera. Ja som povedala, že ja sa nerozhodujem, my sme dávno rozídení a že nech to konečne pochopí," so slzami v hlase opísala detaily.

Pred tým, ako začal strieľať, Michaele ešte povedal, že "dobre, tak si ťa vezmem so sebou." Žena sa smrtiacej rane vyhla len o vlások. Jej expriateľ stál hneď pred ňou a mieril priamo na ňu. "Najprv sa mu nepodarilo streliť, lebo niečo sa mu tam s tou zbraňou stalo, asi zaseklo. Tak som začala utekať a on ma tam naháňal a strieľal všade," dodala Michaela. Len krátko predtým, ako nám vyrozprávala o hrôzach, ktoré prežila, prebrala z narkózy. V súčasnosti je podľa našich informácií v stabilizovanom stave a teší sa, kedy uvidí svojho milovaného priateľa. Obzvlášť ďakuje policajtovi na linke, ktorý bol veľmi milý a ochotný a pomohol jej streľbu jej expriateľa zvládnuť.