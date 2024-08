Remišovej ministerstvo poslalo Nadácii Milana Šimečku balík peňazí: O čo ide? SNS hovorí o liberálnych hlúpostiach

(Zdroj: koláž TASR/Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovenská národná strana počas víkendu informovala o tom, že si chce ešte prísnejšie posvietiť na výdavky neziskových orgnaizácií a mimovládok. A to na základe návrhu zákona, ktorý predložili na rokovanie parlamentu ešte v apríli tohto roku. Návrh doteraz nebol prerokovaný a avizujú ešte ďalšie sprísnenie. Teraz však poukázali na to, že MIRRI pod vedením exministerky Veroniky Remišovej poslalo Nadácii Milana Šimečku astronomickú sumu.

Zmluva, podľa ktorej získala ešte v roku 2021 Nadácia Milana Šimečku vyše 182-tisíc eur, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Podľa nej vyčlenilo Remišovej ministerstvo desaťtisíce na Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít a s tým súvisiaci festival [fjúžn]. Podľa Nadácie je podujatie zamerané na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Nadácia získala grant od MIRRI spolu s dvomi partnermi - International Cities of Refuge Network a Literárnym klubom. Peniaze získali z grantu "Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky".

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vo štvrtok 15. augusta upozornila na čerpanie dotácií z Fondu na podporu umenia (FPU) Nadáciou Milana Šimečku. Poukázala pritom na to, že nadácia si nechala schváliť dotácie aj na rok 2025 a 2026. "Je to neštandardné, pretože keď chcete získať z fondu nejaké financie, musíte predložiť nejaký projekt, ale ten projekt sa dá predpokladať asi iba v rámci jedného roku, či bude alebo nebude úspešný, ale oni vedia, keďže sa poistili týmito sumami, že aj nasledujúci rok, ale aj ten ďalší rok bude tento projekt úspešný," skonštatovala. Spoločne s generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu Lukášom Machalom poukázali na to, že dotácie aj na dva nasledujúce roky si dali schváliť pred začatím účinnosti novely zákona o FPU.

K peniazom z Fondu na podporu umenia pre Nadáciu Milana Šimečku sa vyjadrila aj samotná nadácia, tá obvinenia odmieta. Za nepravdivé považuje tiež tvrdenia, že rodina Šimečkovcov finančne profituje z aktivít nadácie. "Udeľovanie dotácií na trojročné obdobie nie je nič neštandardné, ba priam naopak. Dáva príležitosť ustáleným veľkým festivalom, prehliadkam a súťažiam plánovať víziu a ciele aktivít na viac, ako rok, čím zabezpečuje ich väčšiu kvalitu a rozvoj," uviedla riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Veronika Fishbone-Vlčková. Podobné zmluvy má podľa nej uzatvorených aj ďalších desať organizácií, ktoré dostali podporu tento rok. Vysvetlila, že podporu získali na festival [fjúžn]. Projekt podľa riaditeľky získal podporu 22. decembra 2023 rozhodnutím riaditeľa FPÚ, pred novelou zákona o FPÚ. Preto podľa nej nie je možné tvrdiť, že je rozhodnutie účelové.

Sprísnenie zákona o mimovládkach

SNS v súvislosti s medializovanými informáciami cez víkend avizovala, že chce sprísniť zákon o mimovládnych organizáciách (MVO), nadáciách a občianskych združeniach. Sprísnenie chce navrhnúť na septembrovej schôdzi. Zamedziť chce prepojeniu občianskych združení a nadácií na politikov. Požadovať chce aj tresty za zneužívanie verejných funkcií a verejných zdrojov. Požadujú, aby každá nadácia a občianske združenie museli vo svojich záverečných správach jasne uvádzať všetkých sponzorov a partnerov a deklaratórne ukázať, kam finančné výdavky adresujú.

SNS už na aprílovú schôdzu podala zákon, ktorého cieľom bolo, aby mimovládne organizácie boli označované ako osoby spolupracujúce so zahraničím. Súčasne navrhla, aby boli zverejňované všetky príjmy týchto inštitúcií. V septembri chce navrhnúť, aby do tohto zákona spadali všetky občianske združenia aj nadácie a aby bola "striktne a jasne" odlišovaná verejnoprospešná činnosť od politickej činnosti. "A v prípade, že budú občianske združenia alebo nadácie skryto využívané na politickú činnosť, navrhneme im najprísnejšie tresty v trestnom zákone," podotýka Škopcová.