FOTO Korčok sa stretol s Gröhlingom! Riešili spoluprácu? Šéf liberálov prezradil viac, TAKTO to vidí

Na stretnutie sme sa opýtali šéfa SaS Branislava Gröhlinga. „Stretli sme sa len na rýchlo a vymenili sme si zopár slov. Aj Ivan Korčok je zdesený z toho, ako táto vláda devastuje kultúru, spravodlivosť aj celé Slovensko a ako 10 mesiacov kašle na ľudí a rieši len svoje záujmy. Oceňujem, že Ivan Korčok sa v tejto veci jasne vyjadril. Na rozdiel od prezidenta Pellegriniho, o ktorom sme od volieb skoro nič nepočuli,“ vysvetľoval okolnosti stretnutia Gröhling.

Obaja si vraj rozumejú aj mimo politických akcií. „Strávili sme spolu 2,5 roka vo vláde, preskákali sme si tam turbulentné obdobia, Matovičove vyčíňanie aj našu snahu ho zastaviť. To nás istým spôsobom zblížilo. Občasne sa stretneme a porozprávame aj iba na kamarátskej úrovni,“ priznal. „Obaja sme boli vo vláde takí ´kľuďasi´, alebo pokojnejšie typy. Na vláde sme často počuli emotívne vystúpenia, najmä od prvého premiéra, neskôr ministra financií. Ivan aj ja sme vedeli diskutovať s chladnou hlavou, aj keď sme nesúhlasili. To tam bolo naozaj potrebné. Zároveň sme mali podobný zmysel pre humor, čo nám spolu s pokojnou povahou asi pomohlo prekonať aj tie ťažké obdobia vlády,“ povedal šéf SaS.

Ivan Korčok len nedávno otvorene potvrdil, že z politiky neodíde, ale v nej plánuje zostať. Nepovedal však presne, či plánuje založiť vlastnú stranu, alebo spojiť sily s nejakou už existujúcou. Čo sa týka druhej možnosti, spomína sa aj SaS. „Ako som sa veľakrát vyjadril, veľmi rád by som Ivana Korčoka videl v aktívnej politike. Pokojne ak by sa do nej zapojil aj hneď teraz. Vidíme, že sa deje veľa vecí,“ povedal Gröhling. Podľa jeho slov je štát v rozklade a bol by preto rád, ak by sa Ivan Korčok hneď zajtra zapojil do aktívnej politiky, vystupoval na tlačovkách a prichádzal s riešeniami. „Potrebujeme čo najviac ľudí, ktorí budú protiváhou proti tejto deštruktívnej populistickej vláde, ktorá devastuje Slovensko,“ dodal s tým, že by ho rád prijal práve do SaS.