Ľudia opäť v Bratislave protestujú kvôli aktuálnej situácii v kultúre! KDH sa nepripojilo k opozičným stranám PS a SaS

Vystúpili na ňom napríklad bývalý šéf Rozhlasu a televízia Slovenska Ľuboš Machaj, exministerka kultúry Silvia Hroncová či bývalá riaditeľka medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Zuzana Liptáková. Poukazovali na potrebu slobodných médií i kultúry. Hovorili o strate slušnosti a arogancii moci. Apelovali na výmenu vo vedení rezortu kultúry.

Na zhromaždení rečnil i exriaditeľ Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček aj členka Súdnej rady SR Katarína Javorčíková. Upozornili na rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. "Toto rozhodnutie je možno zákonné, ale je v každom prípade nespravodlivé, nelegitímne a hanebne elitárske," podotkol Špaček.

Vládnu koalíciu pred protestom skritizovali aj lídri PS Michal Šimečka a SaS Branislav Gröhling. Namietali najmä kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a šéfa rezortu spravodlivosti Suska. Mali by podľa slov Gröhlinga vo svojich funkciách skončiť. "Premiér by mal ešte v utorok večer ísť do Prezidentského paláca s dvomi demisiami, a to s jednou pre Šimkovičovú a druhou pre Suska, a prezident by ich mal okamžite prijať," doplnil. Obaja politici poďakovali ľuďom, ktorí na protest prišli.

Suskovi aj Šimkovičovej minulý týždeň vyjadril premiér Robert Fico (Smer-SD) podporu. Susko v prípade Kováčika konal podľa predsedu vládneho kabinetu zákonne. Myslí si tiež, že Šimkovičová má právo na personálne výmeny vo svojom rezorte. Urobila ich podľa jeho slov v súlade so zákonom.

KDH sa nepripojilo k utorkovému protestu opozičných strán PS a SaS

Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa nepripojilo k utorkovému protestu opozičných strán Progresívne Slovensko a SaS. Poslanci a členovia hnutia sa podľa stanoviska zúčastnili na pondelkovom (12. 8.) protestnom zhromaždení za otvorenú kultúru, ktorú organizovali umelci. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Kovár.

"Myslíme si, že oveľa silnejší tlak vedia vyvinúť na vládnu koalíciu protesty organizované umelcami alebo ľuďmi bez politického pozadia, na ktorých sa môžu zúčastniť aj voliči tejto koalície než protesty organizované politickými stranami," zdôvodnila hovorkyňa s tým, že takéto protesty bez problémov hnutie podporí. Zároveň dodala, že sú veci v kultúre, ktoré je nutné reformovať.

Hnutie zároveň zopakovalo, že podporuje v parlamente odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Vyzvalo vládnu koalíciu, aby rezort zverila osobnosti, ktorá bude vedieť situáciu upokojiť. "Pretože len skutočne slobodná kultúra bez politických a ideologických tlakov dokáže kultivovať všetky oblasti nášho života vrátane politickej," dodala hovorkyňa.

KDH podporuje i odvolávanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), najmä z dôvodu jeho politického zlyhania pri reforme trestného práva. Podanie dovolania ministra spravodlivosti v prospech odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora považuje za hrubú chybu. "Bolo by preto dobré, aby Najvyšší súd SR čo najskôr rozhodol o dovolaní bez akýchkoľvek vonkajších tlakov," dodala hovorkyňa.

