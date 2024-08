Policajný prezident v liste ubezpečil, že pravidlá pri odchode sa meniť nebudú

Ľubomír Solák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Prezident Policajného zboru sa takouto formou prihovoril kolegyniam a kolegom, aby upokojil situáciu, pretože sa neustále šíria čiastkové a nepravdivé informácie," vysvetlil odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

Predstavenie nového koncepčného materiálu zaoberajúceho sa zlepšením pracovných podmienok a odmeňovania príslušníkov ozbrojených zborov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Policajný prezident v liste odmietol, že by sa mal výsluhový dôchodok vyplácať až od veku 55 rokov a mal by mať výšku 1100 eur. Tieto pravidlá sú podľa neho pevne ukotvené v zákone. Poprel zároveň, že by mal byť vyhlásený núdzový či výnimočný stav, keď by nebolo možné o uvoľnenie zo služobného pomeru požiadať. Solák takisto napísal, že rešpektuje prípadné rozhodnutia policajtov zo zboru odísť. Podľa svojich slov zároveň verí, že tak nerobia na základe nepravdivých informácií.