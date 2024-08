NAKA definitívne končí, nahradí ju ÚBOK! Stovky policajtov presunú na kraje a okresy: Bude to vraj efektívnejšie

Ministerstvo vnútra SR pod vedením Matúša Šutaja Eštoka zruší NAKU (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Matúš Šutaj Eštok pred rokovaním Bezpečnostnej rady SR

Podľa podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu NAKA nahradí Úrad boja proti organizovanej kriminalite. "Zrušenie NAKA (reorganizácia) znamená, že vyšetrovatelia budú preradení na oddelenia po celom Slovensku, prípady budú znova rozdelené. Nepohodlní vyšetrovatelia budú odvelení na druhý koniec krajiny, aby boli donútení odísť z polície," myslí si.

Za pár týždňov má vzniknúť ÚBOK

Podľa zistení Aktuality.sk sa plánuje jej koniec ku 31. augustu tohto roka, to znamená za pár týždňov. ÚBOK by sa mal deliť na protikorupčnú jednotku, protizločineckú jednotku, jednotku finančnej polície a jednotku finančného vyšetrovania a analytických činností. Ďalej by pritom mala fungovať národná protidrogová jednotka. Okrem toho by mal vzniknúť aj ďalší nový útvar, ktorý nahradí Národnú centrálu osobitných druhov kriminality (NCODK). V NAKA a NCODK pritom pracuje v súčasnosti vyše tisíc policajtov a po nom by sa malo až 700 z nich presunúť na iné prezidiálne útvary alebo krajské a okresné policajné riaditeľstvá.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Kompetentní sa k tomu zatiaľ nechcú vyjadrovať. "Bližšie informácie k pripravovanej ďalšej fáze reorganizácie Policajného zboru (PZ) bude možné uviesť až po uskutočnení všetkých potrebných krokov na jej realizáciu," reagoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru na medializované informácie, že NAKA by mala zaniknúť koncom augusta. Prvú fázu reorganizácie elitného útvaru však už podľa Aktualít minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podpísal.

Minister vnútra už v minulosti zdôvodnil potrebu reorganizácie personálnym podstavom v polícii, množstvom riadiacich pracovníkov, rušením špeciálnej prokuratúry, ale aj potrebou reflektovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Potvrdil, že k zmenám by malo prísť na všetkých špecializovaných prezidiálnych útvaroch, vrátane NAKA.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šimečka označil zrušenie NAKA na ďalší krok rozkladu právneho štátu

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zrušenie NAKA za ďalší krok v rozklade právneho štátu v prospech mafie. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) sa chce veľmi dôrazne pýtať, ako chce zabezpečiť vyšetrovanie organizovaného zločinu. "Je to zároveň ďalší krok, ktorý môže ohroziť miliardy z plánu obnovy kvôli porušeniu záväzkov Slovenska voči Európskej únii, ako pri novele trestného zákona," dodal.