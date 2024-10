AKTUALNE Kuchár Jožko si vypočul trest: Za brutálnu vraždu priateľky si odsedí 23 rokov a musí sa liečiť!

Jozef Hanuska (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Súd uznal Jozefa Hanusku vinným. Odsúdil ho na 23 rokov za mrežami v maximálnom stupni stráženia a zároveň musí podstúiť aj úprotialkoholické liečenie. Tiež mu súd uložil ochranný dohľad v trvaní tri roky a nahradiť poškodenému škodu v sume vyše 2900 eur.

Chcel dohodu o vine a treste

Obžaloba bola na Hanusku podaná v polovici júna na Mestský súd Bratislava I pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Na augustové pojednávanie prišiel Hanuska s cieľom uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor s tým však nesúhlasil. Tým, že obžalovaný priznal vinu, dokazovanie sa vykonávalo iba o výroku o treste. Čítali sa znalecké posudky aj výpovede svedkov. Rodina obete zároveň žiadala náhradu škody vo výške 100 000 eur. Znalec vtedy poukázal na to, že Hanuska je ku svojmu konaniu kritický, čo je dobrý predpoklad pre jeho resocializáciu. „Jeho spoločenská nebezpečnosť po prípadnom prepustení bude minimalizovaná ochranným liečením,“ povedal. U obžalovaného nezistil sexuálnu deviáciu ani sadistické sklony. „Bolo to agresívne správanie v rámci vzťahovej diskontinuality,“ uviedol. Poukázal tiež na to, že poškodená bola rovnako ako obžalovaný často pod vplyvom alkoholu.

Hlavné pojednávanie sa malo pôvodne konať už 13. septembra, no pre neúčasť prísediaceho sudcu senátu zo zdravotných dôvodov bolo odročené na 2. októbra.

Detaily brutálnej vraždy

Beštiálna vražda, keď šéfkuchár Jozef zavraždil svoju priateľku Patríciu a následne vybral jej vnútorné orgány, ktoré hodil do vedra vedľa postele, sa stala 3.1. 2024 večer na Prievozskej ulici v Bratislave. Dvojica mala počas celého dňa popíjať tvrdý alkohol. Došlo medzi nimi k hádke, ktorá prerástla až do fyzickej potýčky. Tá skončila vraždou. "V amoku ju chytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť. Celé to prebiehalo tak, že počas toho ako boli spolu nahí na posteli, obvinený poškodenú zvalil, prisadol ju, začal ju oboma rukami škrtiť dlho a intenzívne až do okamihu, kedy prestala dýchať,“ stálo v anonymizovanom rozhodnutí súdu, ktorý pred pár mesiacmi Hanusku zobral do väzby.

Patríciu sa mal vraj pokúšať oživovať, no keď videl, že to už nemá zmysel, začal ďalej piť a následne v amoku ženino telo znetvoril. “Išiel do kuchyne, vytiahol nôž a celú ju zmrzačil, a to tak, že ju pichal a rezal na hrudníku, stehne, tvári a panve, vybral jej vnútorné orgány a hádzal ich do koša. Obvinený súčasne zdôraznil, že v čase skutku nebola v byte prítomná žiadna ďalšia osoba a v závere svojej výpovede uviedol, že veľmi ľutuje, čo vykonal,“ uvádzalo sa v dokumente.