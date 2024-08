Námestie slobody v Seredi sa vrátilo v čase! Unikátna prehliadla historických áut, aké si ešte nevidel

(Zdroj: Ovál/Marián Bazala)

Organizátori z Veteran Car Club Sereď a Oldtimer múzea zorganizovali už 20. ročník skutočne unikátneho podujatia Oval. Návštevníci sa tak tento víkend mohli aspoň na chvíľku preniesť opäť do histórie a pokochať sa nielen historickými vozidlami, ale aj motocyklami zo širokého okolia.

Návštevníkov vítali už od 8:00 hodiny ráno v sobotu 3.8. 2024 na sereďskom námestí. Štartovacím hosťom prvej etapy, ktorá tradične merala približne 100km, bola motocyklová legenda a desaťnásobný majster ČSSR, Peter Baláž. Odštartoval ju približne o 9:30.

Následne sa pokračovalo na zastávku Abraháme a do Galanty, kde si návštevníci mohli pozrieť dobové vozidlá. V druhej etape sa z Galanty presunuli cez skanzen Včelárska paseka v Kráľovej pri Senici, následne do Mostovej a až do cieľa, ktorým bol Event Hotel Kaskády, kam prišli približne okolo 17.00 hod.