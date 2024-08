Starý spor ožil! Romana Tabák sa opäť obula do Bittó Cigánikovej: Saskárka vracia úder

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dôvodom sváru sú slová bývalej tenistky. Tabák v Diskusnom klube obvinila liberálku z toho, že pije. Urobila tak v rámci toho, ako sa okrajovo vrátilo k ich fyzickej potýčke z minulosti, keď sa obe ženy pobili v bare. „Ak by ma opäť napadla, tak sa budem brániť. Ona holduje slovenskej hádzanej,“ povedala Tabák. Dokonca uviedla, že ju pri tom aj videla.

„Vôbec ma nezaujíma, sú to hlúposti. Táto naša jednoduchá Romana mi nestojí za reakciu. Mala by sa radšej starať o svoj život a o svoje dieťa, ako snažiť sa byť znalcom barov a ich návštevníkov, kým sa jej o syna po nociach stará niekto iný,“ reagovala Bittó Cigániková pre Nový Čas s tým, že sa má Tabák pozrieť do zrkadla predtým, ako rieši životy iných.

„Je to smutný pohľad na niekoho, kto sa dostal do politiky tak, že o ňu zakopli na nejakých schodoch, potom stihla za dva roky vystriedať tri strany, aby skončila na kandidátke Andreja Danka, poučujúc iných o alkohole. Robí si z nej srandu celý národ, stala sa etalónom tuposti, hanbí sa za ňu vlastná rodina, nechcú ju za riadneho člena už ani len do SNS (!) a všade, kde kandiduje, má mizernú podporu. Jediné, na čo je dobrá, je hádzanie špiny, a tak robí len to. Evidentne nemá ako zaujať. Nešťastný, zbytočný a zatrpknutý človek, ktorý vie len zle robiť. Smutné,“ uviedla Cigániková a dodala, že na „chľastačky“ ani nemá čas. „Mám parlament, popritom robím školu, chodím do nemocnice praxovať a ešte mám firmy a rodinnú domácnosť. Keď vidíte tie moje verejné aktivity, tak teraz si porovnajme, kto má koľko aktivít a kto má čas na hlúposti,“ povedala. Priznala však, že raz za čas na párty zájde a problém v tom nevidí.

K bitke medzi oboma ženami došlo v septembri 2022. Obe prišli s vlastnou verziou príbehu a padli aj trestné oznámenia. Prípad bol vyhodnotený nakoniec ako priestupok a Tabák dostala pokutu vo výške 30 eur.