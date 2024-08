Tragická nehoda! Matku malej dcérky delili minúty od tragédie: O život prišiel 64-ročný muž

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Tragická dopravná nehoda sa stala včera 31.7. 2024 na ceste I/59 pri obci Motyčky v okrese Banská Bystrica. "64-ročný vodič dodávky, ktorý jazdil v smere od Donovalov na Banskú Bystricu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcou dodávkou," informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

64-ročný vodič dodávky, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič druhej dodávky spoločne s jeho dvomi spolujazdcami boli so zraneniami prevezení do nemocnice. "Na mieste zasahovali okrem príslušníkov HaZZ a policajtov aj leteckí záchranári. Cesta bola v dôsledku nehody na krátku dobu úplne uzavretá, neskôr bol sprejazdnený jeden pruh, dopravu riadila polícia," dodala polícia.

Matku delili od smrti minúty

Matku malej dcéry delili od smrti len minúty. "Išla som zaviezť staršiu dcérku do tábora. Už ráno som mala divný pocit. Keď som ju zaviezla spolu s druhou dcérkou, boli sme takmer na odchode a moja dcérka vyšla za nami... tak sme sa tam ešte zdržali hodnú chvíľku. Po ceste späť som stála nie ďaleko v kolóne.... v rádiu som počula okrajovú info o nehode. Stala sa pár minút pred našim príchodom," podelila sa so svojim príbehom žena.

To ešte ani len netušila, že pred ňou sa stala tragická nehoda. "Najprv si vravím: fasa... Nie len, že prerábajú cestu, teraz sa tu niekto ťukol a stvrdnem tu s plačúcim bábom (rodičia vedia o čom hovorím.. auto zastane a zle je...) Keď som ale počula vrtuľník, priala som si, nech sú účastníci nehody v poriadku. Pointa je, že: Niekedy nám Pán Boh dá do cesty polienka alebo nás nejakým spôsobom zdrží, aby nás ochránil... a dnes mu za to ďakujem. Mrzí ma, že sa ale dnes niekto domov nevráti... Vyjadrujem úprimnú sústrasť a ľudia: nikdy neodchádzajte bez rozlúčky...," dodala vystrašená matka.