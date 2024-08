Šokujúce VIDEO! Muž kŕmil medveďa: Moment hrôzy, náhle doňho skočil

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti sa objavilo šokujúce video. Muž mal v rukách celý sáčok s jedlom. Vystúpil z auta a rozhodol sa, že nakŕmi medveďa pri ceste. To, čo sa stalo, nečakal ani v najhoršom sne. Medveď do neho skočil.

Na internete sa objavilo skutočne šokujúce video. Mladíci sa vybrali autom popri lese, keď spozorovali medveďa. Jeden z nich sa rozhodol, že vystúpi a stretne sa tvárou v tvár divej šelme. So sebou si zobral aj balíček s jedlom, ktorým medveďa kŕmil.

"Na, na, na," hovorí na videu a zároveň medveďovi hádže potravu. Keď ju medveď zo zeme celú zje, rozhodne sa si ísť pre ďalšiu a na muža skočí. Po tom, ako sa uhne, medveď našťastie utečie do lesa a skupinku nechá na pokoji. Z videa nie je zrejmé kde, ani kedy sa to stalo. Ľudia by si však mali na medvede dávať pozor a zbytočne sa k nim nepribližovať.

Brezno varuje pred medveďom

Mesto Brezno nedávno vydalo varovanie pred medveďom, ktorý sa má pohybovať pri miestnej časti Bujakovo. "Obyvateľka miestnej časti Bujakovo oznámila, že bol na konci Bujakova pred obaľovačkou videný medveď hnedý, ktorý schádza z doliny cez hlavnú cestu smerom ku Hronu. O udalosti bol okamžite vyrozumený Zásahový tím pre medveďa hnedého - juh, ako aj naša mestská polícia," poznamenali na sociálnej sieti.

Obyvateľov varujú, aby zvýšili opatrnosť, keď sa budú v danej lokalite nachádzať. "Prosíme vás zvýšte v predmetnej lokalite opatrnosť," dodalo mesto Brezno.