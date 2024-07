AKTUÁLNE Policajná inšpekcia obvinila exvyšetrovateľov NAKA a bývalého prokurátora: Zneužitie právomocí!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ) obvinil štyri osoby z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Tri z nich sú obvinené v súvislosti s ich výkonom funkcie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a jedna osoba v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Potvrdila to hovorkyňa ÚIŠ Andrea Dobiášová.

Ide o prokurátora Michala Šúreka, bývalého šéfa NAKA Ľubomíra Daňka a vyšetrovateľov Pavla Ďurku a Jána Čurillu. Ako informuje Dobiášová, obvineným môže hroziť trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. "Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nebudeme k prípadu poskytovať žiadne bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania," dodáva. Úrad inšpekčnej služby vo svojom stanovisku teda nepriblížil, čoho sa presne mali obvinení dopustiť.

Ako uvádza Denník N, exšéfovi NAKA Daňkovi uznesenie doručili policajti dnes osobne do práce v Nadácii Zastavme korupciu. Podľa neho ide o účelové obvinenie a odmieta, že by zneužil svoju právomoc.„Nikdy som nepochybil a ani nerozumiem, čo mi je kladené za vinu. Mal som vraj určovať, kto vykoná aký úkon, ale to mi vyplývalo z funkcie vedúceho pracovnej skupiny Očistec,“ povedal pre Denník N Daňko.

Obvinenie sa má podľa neho týkať údajného procesného pochybenia. Podľa inšpekcie nebol spôsob, akým policajti evidovali výsluchy rôznych osôb, ktoré vypovedali o korupcii na najvyšších miestach, správny. Výsluchy mali evidovať v nesprávnom spise.