HRÔZA pri Košiciach! Pod hladinou zmizol topiaci sa muž: Pátrajú po ňom hasiči aj potápači

KOŠICE - Hrôza sa odohrala vo vodnej nádrži Bukovec pri Košiciach. Do vody skočil v pondelok večer muž, ktorý sa už viac nevynoril. Po mužovi pátrali hasiči niekoľko hodín, no nájsť sa im dosiaľ ho nepodarilo. Aktuálne na mieste pracujú aj potápači.

Ako informovali noviny.sk, muž skočil do vody, začal sa topiť a stratil sa pod hladinou. Okoloidúca si to všimla a ihneď zalarmovala záchranné zložky. Hasiči na člne prehľadávali okolie, no bezvýsledne. "Prehľadávame brehy vodnej nádrže Bukovec pomocou člna, osobu sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť," uviedol veliteľ zásahu HaZZ Košice-Šaca Martin Varga s tým, že na pomoc museli zavolať potápačov zo záchrannej brigády v Humennom. Potápači prehľadávajú brehy i samotnú vodnú plochu. Zameriavajú sa aj na vzdialenejšie miesta, kde muža mohli spodné prúdy zatiahnuť.

Ako sa k prípadu vyjadrila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mesárová, polícia prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie, že z vodnej nádrže Bukovec v okrese Košice okolie sa nevynoril muž, ktorý sa tam mal kúpať. "Na miesto boli ihneď vyslaní príslušníci Policajného zboru, ktorí v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ prehľadávali vodnú plochu nádrže. V pátracej akcii pokračujú záchranné zložky aj dnes. Aj napriek enormnej snahe všetkých zúčastnených sa nezvestného muža doposiaľ nájsť nepodarilo," objasnila Mésarová.