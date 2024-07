MIMORIADNE Už sú tu! Na Slovensku pristáli naše prvé stíhačky F-16: VIDEO Veľká šou na letisku v Kuchyni

Ceremoniál pri príležitosti príletu dvoch slovenských stíhačiek F-16. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

MALACKY/KUCHYŇA - Stáli nás miliardy, čakali sme na ne roky, ale už sú doma. Na leteckej základni v Kuchyni pristáli prvé dve slovenské stíhačky F-16. S príletom lietadiel je spojený slávnostný ceremoniál. Zúčastniť by sa na ňom mali hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR a prezident Peter Pellegrini, vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a ďalší hostia.

Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky koncom februára tohto roka. Obe lietadlá sa pred príletom do SR využívali na výcvik slovenských technikov. Tretia stíhačka by mala na Slovensko priletieť do konca tohto roka.

Dočasný domov v Kuchyni

Slovensko podpísalo kontrakt na nákup stíhačiek F-16 Block 70/72 americkej výroby ešte koncom roka 2018. Išlo celkovo o 14 kusov lietadiel.Slovensko podpísalo dokumenty, na 12 jednomiestnych a dve dvojmiestne, ktoré budú slúžiť na výcvik. Súčasťou bola aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik. Hodnota investície presahovala 1,6 miliardy eur za celý balík. Pôvodne mali byť Slovensku dodané do roku 2022 štyri kusy lietadiel, v roku 2023 zvyšných desať. Prvé naše F-16 sa však nakoniec slovenskej pôdy dotkli až 22. júla 2024. Svoju úlohu v oneskorení zohrala pandémia.

"Tým, že nám stíhačky dodala americká vláda, prilietajú s americkými pilotmi a s americkými znakmi. Až tu dôjde k ich odovzdaniu, aby bola naplnená litera zákona. Pristanú na základni v Kuchyni. Následne budú osadené slovenské výsostné znaky a slávnostné odovzdanie kľúčov," vysvetlil celý proces dopredu minister obrany Robert Kaliňák.

Pôvodne mali byť nové stíhačky umietnené na Sliači. Pre nevyhovujúce podmienky sa však ich dočasným domovom stane letisko v Kuchyni na Záhorí.

